Ha chiesto subito la cessione: la Juve ‘sblocca’ il colpo in attacco

Alla ricerca di un nuovo profilo con il quale puntellare il proprio reparto offensivo, la Juventus rientra prepotentemente in lizza nella corsa ad un suo obiettivo di mercato

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti ha tutta l’ara di configurarsi come una sessione di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. Le difficoltà emerse in questo primo scorcio di stagione chiameranno Cristiano Giuntoli a puntellare diversi settori del campo, a cominciare dalla difesa ma non solo.

A causa della mancanza di un vero e proprio vice Vlahovic, infatti, l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Sebbene fino a questo momento non sia stata approfondita nessuna delle diverse piste monitorate dalla Juventus, non è escluso che le prossime settimane possano regalare spunti interessanti. Rientrano proprio in questo tipo di dinamiche, ad esempio, le voci riguardanti Beto e Zirkzee, per i quali però sarà necessario trovare l’intesa totale con Everton e Manchester United. In un ventaglio di nomi destinato ulteriormente ad allargarsi, ad esempio, non può essere esclusa a priori la candidatura di Randal Kolo Muani. L’attaccante del Psg, infatti, non è considerato incedibile da Luis Enrique e potrebbe lasciare anzitempo il club francese per ritrovare stimoli e motivazioni.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: via libera per la trattativa Kolo Muani

Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, del resto, le chances di un trasferimento dell’attaccante transalpino già a gennaio sarebbero piuttosto elevate. A riferirlo è sky.de, che spiega come Kolo Muani stia prendendo in seria considerazione l’idea di cambiare aria.

Da capire, però, le basi sulle quali potrebbe essere imbastita l’eventuale operazione con il Psg. Benché sia impossibile per la compagine francese rientrare dall’investimento fatto per strapparlo all’Eintracht Francoforte, fino a questo momento non si registrano significative aperture all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Formula che, ad esempio, permetterebbe alla Juventus di rientrare in gioco, sferrando l’assalto definitivo al classe ’98. Da rimarcare, inoltre, come il prodotto del vivaio del Nantes faccia gola a diversi club di Premier League, le cui risorse finanziare potrebbe far propendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra.