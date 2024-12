Non solo Pellegrini, out un altro senatore: tabula rasa Friedkin

In casa Roma, oltre al futuro incerto di Pellegrini, bisogna registrare delle grosse novità che riguardando anche un altro big giallorosso.

Dopo il brutto ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma ha vinto in Coppa Italia. I giallorossi, infatti, mercoledì scorso hanno sconfitto allo Stadio Olimpico la Sampdoria di Leonardo Semplici, staccando così il pass per il quarto di finale della seconda competizione nazionale contro il Milan.

Archiviato il match di Coppa Italia, però, la Roma è chiamata a doverosamente a vincere il prossimo turno di campionato. I giallorossi, infatti, hanno appena due punti di vantaggio sul Cagliari di Davide Nicola terzultimo.

Proprio per questo motivo, di fatto la squadra di Claudio Ranieri deve assolutamente battere domenica prossima allo Stadio Olimpico il Parma di Fabio Pecchia. Tuttavia, in attesa del match contro gli emiliani, in casa giallorossa bisogna registrare la decisione dei Friedkin di fare tabula rasa.

Roma, al Napoli piace molto Mancini: le ultime

In questi ultimi giorni, infatti ,si sta parlando molto degli addii di alcuni big giallorossi: da Paulo Dybala a Lorenzo Pellegrini. Proprio quest’ultimo, di fatto, potrebbe andare al Napoli in un scambio che porterebbe Giacomo Raspadori in giallorosso.

Tuttavia, oltre a Lorenzo Pellegrini, un altro giocatore della Roma piace molto al club partenopeo. Il calciatore in questione è Mancini. A rivelarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Napoli Radio Centrale’, è stato Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’: “ll Napoli è molto interessato a Mancini. C’è stato anche un contatto esplorativo per il centrale. Questo è un discorso estivo, ma con le condizioni giuste anche nella prossima sessione invernale di mercato”.