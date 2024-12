Nuovo allenatore Roma, tra sogno e realtà: ‘proposto’ il figlio d’arte

In attesa del match di domani contro il Parma, di fatto, in casa Roma tiene banco l’argomento: nuovo allenatore.

La Roma, dopo aver staccato il pass dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan con la vittoria sulla Sampdoria, è alle prese con la preparazione per il prossimo turno di campionato davvero delicato. Domani, esattamente alle ore 12.30, la squadra giallorossa giocherà infatti allo Stadio Olimpico contro il Parma.

Gli uomini di Claudio Ranieri, visti i soli due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, hanno l’assoluto obbligo di battere la squadra guidata da Fabio Pecchia. La Roma, di fatto, deve risalire il prima possibile la classifica per poi cercare di programmare al meglio la prossima stagione.

Anche perché già in questi giorni si stanno facendo diversi nomi che potrebbero diventare il nuovo allenatore della Roma. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

A Carlo Ancelotti emoziona l’idea di vedere suo figlio Davide alla guida della Roma: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, le possibili indiscrezioni che vedono Carlo Ancelotti come nuovo allenatore della Roma rappresentano solo un sogno. Tuttavia, all’attuale allenatore del Real Madrid emoziona tantissimo l’idea di vedere suo figlio Davide alla guida del team capitolino.

Ancelotti junior, ovviamente, non ha l’esperienza di suo padre Carlo, ma l’esperienza nel club spagnolo è comunque un qualcosa da tenere in forte considerazione. Tuttavia, almeno fino a questo momento, il candidato numero dei Friedkin per la panchina della Roma resta Massimiliano Allegri. Nelle prossime settimane, di fatto, potrebbero esserci ulteriori contatti tra i dirigenti giallorossi e l’agente dell’ex allenatore della Juve.