Roma-Parma è già iniziata: mossa immediata e Milan anticipato | ASRL

Giallorossi e ducali si sfideranno domani allo Stadio Olimpico, ma i colloqui di calciomercato sono iniziati già da tempo

Troppo brutto per essere vero, il secondo tempo contro il Como è stato solo parzialmente riscattato dal 4-1 contro la Sampdoria in Coppa Italia e Claudio Ranieri cerca conferme importanti in campionato. Contro il Parma la Roma giocherà, lo diciamo con una stretta al cuore, uno scontro diretto nella lotta salvezza e ogni risultato diverso dalla vittoria sarà un fallimento. Con un solo punto di vantaggio sui Ducali, i giallorossi hanno l’obbligo di conquistare i tre punti, anche perché a cavallo tra questo e il nuovo anno dovranno affrontare Milan, Lazio e Bologna.

Complici una rosa incompleta e un’instabilità dirigenziale e tecnica, i capitolini si sono trascinati in una situazione impensabile ai nastri di partenza dalla quale dovranno uscire anche con l’aiuto del calciomercato di gennaio. Come in estate, Florent Ghisolfi dovrà gestire la situazione contrattuale di Paulo Dybala, ma anche provare a piazzare in uscita alcuni senatori, con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini in testa. In entrata, il minimo sindacale è rappresentato da tre innesti: un esterno difensivo, un difensore centrale e un attaccante che sia in grado di far riposare Artem Dovbyk o di giocare anche al suo fianco in alcune occasioni.

Calciomercato Roma, scambio col Parma e Milan anticipato

Come sempre, il mercato in entrata verrà condizionato anche da quello in uscita. Per quanto riguarda la difesa, uno dei nomi che sta tornando di moda nelle ultime settimane secondo quanto appreso da Asromalive.it è quello di Enrico Delprato. Avversario dei giallorossi nel lunch match di domani, il 25enne di Bergamo piace per la sua capacità di giostrare da esterno su entrambe le fasce, ma anche da braccetto difensivo all’occorrenza. Il suo costo, inoltre, rientra senza problemi nei parametri romanisti.

Già autore di tre gol in stagione, l’ex Atalanta ha una media voto di 6,20 e ha calamitato le attenzioni di diversi club, anche all’estero. In Italia il suo nome è finito sul taccuino del Milan. In estate i rossoneri saluteranno Davide Calabria e Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025. La Roma, invece, ha bisogno di rinforzi immediati sulla fascia e, oltre a Samuel Dahl, Eldor Shomurodov e Tommaso Baldanzi, ha anche diversi giovani da poter offrire in prestito ai Ducali.