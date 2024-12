Rottura con l’allenatore: 72 milioni e bye bye Juventus

La Juventus di Thiago Motta giocherà domani contro il Monza, ma prima bisogna segnalare una cattiva notizia in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto in Coppa Italia il Cagliari di Davide Nicola, staccando così il pass per i quarti di finale contro il sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa, la Juventus è chiamata a risollevarsi anche in campionato. ll pari della settimana scorsa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, di fatto, ha lasciato più di qualche strascico in casa della ‘Vecchia Signora’.

Basti solo pensare al diverbio a fine partite tra Dusan Vlahovic e qualche tifoso presente all’Allianz Stadium. La Juve di Thiago Motta, infatti, è sesta in classifica a nove punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini capolista. I bianconeri, dunque, non possono più permettersi dei passi in falsi in campionato.

Proprio per tutti questi motivi, quindi, la Juventus domani sera deve assolutamente battere il Monza di Alessandro Nesta. Tuttavia, al netto della grande importanza del match contro il team biancoscudato, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna segnalare un aggiornamento di calciomercato che, però, porta con sé delle brutte notizie.

Calciomercato Juve, Garnacho ha rotto con Amorim: tante squadre sull’argentino

Come riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, Alejandro Garnacho è in uscita dal Manchester United. Sull’argentino, di fatto, ci sono diversi club importanti.

Oltre alla Juventus, infatti, Garnacho è seguito da squadre come Bayern Monaco, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester City e l’Al-Hilal. L’argentino, dunque, è sulla lista dei partenti, visto che non ha instaurato un gran rapporto con Amorim. Il calciatore, quindi, può essere ceduto dal Manchester United per circa 72 milioni di euro, ma tutta questa concorrenza non è sicuramente una buona notizia per Cristiano Giuntoli.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, non ha assolutamente il potere economico delle altre squadre che vorrebbero Garnacho. Nelle prossime settimane, dunque, staremo a vedere se la Juve riuscirà o meno a presentare una possibile offerta vicina alle richieste del Manchester United.