Tradimento rossonero: via libera Dybala

Ecco le ultime novità relative alla controversa e complessa trattativa che potrebbe portare Paulo Dybala a salutare la città eterna

La prossime puntate della telenovela relativa alla carriera calcistica di Paulo Dybala, come ad ogni sessione di mercato, sembrerebbero essere destinate ad essere a dir poco frenetiche e ricche di colpi di scena.

L’ombra del rinnovo di contratto automatico che partirà tra una manciata di partite si fa sempre più ingombrante sopra il centro sportivo Fulvio Bernardini, dove Ghisolfi e colleghi stanno tentando di comprendere se valga la pena perdere la Joya sostanzialmente a zero per evitare di continuare a investire una considerevole quantità di capitale (destinata ad aumentare in caso di rinnovo), oppure il fuoriclasse argentino sia realmente fondamentale alla causa giallorossa.

Intanto, proprio come una manciata di mesi fa, tra i vicoli della città eterna continua a dominare la dicotomia tra chi farebbe carte false per vedere nuovamente Dybala con la maglia giallorossa a febbraio e chi, al contrario, crede che l’indubbia qualità tecnica dell’argentino possa essere facilmente compensata dalla presenza di Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, anche e soprattutto considerando il crescente salario di un giocatore che di fatto gioca una modesta quantità di partite l’anno (come Francesco Totti aveva già evidenziato in tempi non sospetti).

Intanto, nel corso delle scorse ore, sono giunte delle novità di rilievo in merito alla possibile destinazione più chiacchierata degli ultimi giorni.

Galatasaray, Ziyech ad un passo dall’addio: Dybala si avvicina?

Il Galatasaray sembrerebbe realmente intenzionato a chiudere la pratica Paulo Dybala portando il fuoriclasse argentino ad Istanbul, ma da Roma giungono delle sensazioni contrastanti in merito alla volontà della dirigenza di trattenere la Joya.

Ciò che è certo è che il naturale corrispettivo di Dybala per la rosa dei turchi è pronto ad abbandonare Istanbul, il che farebbe pensare che i vertici del Galatasaray potranno definitivamente affondare il colpo per Dybala (il quale in questo momento avrebbe dato il assenso al trasferimento, ma solo a patto di avere uno stipendio di ben 15 milioni di euro).

Secondo la stampa turca, difatti, pare che il fuoriclasse Hakim Ziyech sia ad un passo dal salutare i giallorossi turchi, come tra l’altro egli stesso ha dichiarato pubblicamente, dicendosi poco a suo agio nell’ambiente del Galatasaray.

Sul fuoriclasse marocchino – le cui qualità tecniche non sono mai state messe in discussione – vi sono diverse società europee, tra cui il Rennes e il Benfica. Proprio come per Dybala, il contratto del 31enne ha la data di scadenza fissata a giugno 2025, il che renderà piuttosto scoppiettante e frenetica la prossima finestra di mercato invernale.