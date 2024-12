Voti Roma-Parma 5-0: Dybala show, segna anche Dovbyk

Per la 17esima giornata di Serie A, la Roma ha affrontato all’Olimpico il Parma nell’ultima gara casalinga dell’anno solare

Frenata nei suoi propositi di rimonta dall’inaspettata quanto meritata, per quello che si è visto in campo, sconfitta contro il Como nell’ultima di campionato, la Roma di Claudio Ranieri è chiamata a conquistare ad ogni costo i tre punti in quello che, ahinoi, è da considerarsi allo stato attuale un vero e proprio scontro diretto col Parma di Fabio Pecchia.

Un solo punto di distanza, a favore dei giallorossi, divide infatti le due compagini, partite con ambizioni differenti ma in questo momento molto vicine in classifica. Per quello che è il congedo casalingo dai suoi tifosi in un 2024 che ha visto alternarsi ben 4 allenatori sulla sua panchina, la Roma si è affidata a Paulo Dybala ma non a Lorenzo Pellegrini, con Artem Dovbyk a sostenere il peso dell’attacco, supportato dallo stesso argentino e da Stephan El Shaarawy.

Nel primo tempo la squadra capitolina parte a razzo, sbloccando subito la gara al minuto 9 grazie al fuoriclasse argentino, che si procura e realizza il rigore che fa mettere subito la testa avanti ai padroni di casa. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che il Parma subisce subito il secondo gol. Bella palla – da esterno ad esterno – di Angeliño per Saelemaekers che impatta benissimo al volo trafiggendo Suzuki sul primo palo. Un ottimo avvio di gara per la Roma, padrona del campo sin dalle prime battute.

La prima frazione scivola via tra un paio di tentativi del Parma che hanno incontrato l’ottima opposizione di Svilar, e altre potenziali occasioni da gol per i capitolini, sempre pericolosi in contropiede.

Nella ripresa, pronti via e la Roma chiude virtualmente la gara sempre con lo scatenato Dybala, bravo a depositare in rete a porta vuota dopo un tiro del solito Saelemaekers deviato da un difensore ospite. Da qui in avanti, non c’è più storia. La Roma va a segno altre due volte con Paredes (calcio di rigore procurato dallo scatenato belga ex Milan e lasciato dalla Joya al compagno di nazionale) ed Artem Dovbyk, che deposita in rete da zero metri sfruttando un cioccolatino del numero 21.

Roma-Parma 5-0: tabellino e voti

Roma-Parma 5-0

9′ Dybala (r), 13′ Saelemaekers, 51′ Dybala, 74′ Paredes (r), 84′ Dovbyk

Spettatori: 62.968 (sold out)

La classifica aggiornata:

Napoli punti 38, Atalanta 37, Inter e Lazio 34, Fiorentina, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli,Torino e Roma 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

Le pagelle dei giallorossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6,5, Hummels 7,5, N’Dicka 6,5; Saelemaekers 8, Koné 7, Paredes 7, Angeliño 7; Dybala 8, El Shaarawy 6; Dovbyk 6,5