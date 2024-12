Addio Pellegrini con lo scambio: contatti avviati

Calciomercato Roma, il segnale di Ranieri è stato inequivocabile e i contatti sono già stati avviati. Addio in Serie A per il capitano giallorosso

La vittoria prima di Natale è un toccasana per tutti. Permette di passare delle festività serene e preparare al meglio l’ultimo appuntamento della stagione, quello contro il Milan in programma domenica prossima a San Siro. Un’altra partita difficile, durissima, ma con il Dybala visto ieri tutto è possibile.

Intanto, dopo il match contro il Parma, Ranieri ha rivelato l’intenzione della Joya, che è quella di rimanere in giallorosso. Le parole, però, non bastano e il rischio di un addio c’è ancora. Detto questo, il tecnico, un po’ di segnali li ha mandati e anche belli importanti: nessun cambio fatto durante il match, nessuna sostituzione degli undici iniziali che hanno così chiuso il match. Sì, nell’era dei cinque cambi a disposizione questa è una notizia.

Calciomercato Roma, contatti col Napoli per Raspadori

E allora ecco che tornano le voci su un possibile addio di Pellegrini già a gennaio. Un addio che si potrebbe consumare in Serie A. Nella notte, Sky Sport infatti, ha rivelato che un contatto tra il Napoli e la Roma per uno scambio Pellegrini-Raspadori c’è stato. Non è però un’operazione semplice, anzi, tutt’altro. Il problema, il nodo, è l’ingaggio dell’attuale capitano giallorosso che guadagna 6 milioni di euro all’anno fino al 30 giugno del 2026. Senza un ridimensionamento delle sue richieste è difficile che questa trattativa possa andare in porto.

Ma Ranieri ormai ha deciso, dietro l’unica punta giocheranno sempre Dybala e Saelemaekers, sperando ovviamente che la Joya rimanga. Quindi per Pellegrini, che dal momento in cui è arrivato Sir Claudio il campo lo ha visto col contagocce, si apre uno scenario difficile, quello di giocare davvero poco nel corso della seconda parte di stagione ed è un fattore, questo, che potrebbe decisamente fare la differenza. Vedremo, ovviamente, quello che succederà.