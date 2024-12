Dalla Roma al Milan: firma ufficiale e sgambetto da ex

Giungono novità relative ad una delle operazioni più discusse del recente passato giallorosso, in grado di influenzare il calciomercato nostrano

L’impresa di Claudio Ranieri non dovrà passare semplicemente dal campo, ma anche e soprattutto dai vertici della società capitolina, dove l’eroe di Leicester è destinato a proseguire la propria carriera a partire da giugno, quando diverrà ufficialmente un dirigente giallorosso.

La realtà è che, come dichiarato dallo stesso Ranieri, Sir Claudio ha attualmente il piede in due staffe, dovendo dividere il proprio impegno nei confronti della Roma tra il lavoro sul campo, il concepimento del mercato invernale, quello estivo e la scelta di un nuovo allenatore che possa raccogliere il suo testimone a partire a giugno.

Per quanto concerne il calciomercato invernale vi sono diverse questioni da scogliere, visto e considerato che la tanto chiacchierata rivoluzione di gennaio non potrà prescindere da una serie di cessioni, e, come noto, per comprare occorre vendere.

Ecco dunque una delle operazioni più discusse tra i vicoli della città eterna, che vede coinvolto un assoluto protagonista delle scorse stagioni giallorosse.

Futuro Cristante, niente Milan: cresce l’opzione Premier League

La considerazione che i tifosi della Roma nutrono nei confronti Bryan Cristante è andata rapidamente deteriorandosi nel corso dei mesi, durante i quali il popolo giallorosso ha iniziato a considerare l’ex Atalanta come un esubero, facente parte dello sparuto gruppetto dei cosiddetti “senatori” attualmente in totale disgrazia.

Dopo aver tessuto le lodi dei vari Cristante, Pellegrini e Mancini per svariati anni, la tifoseria romanista sembrerebbe aver iniziato ad individuare proprio nella permanenza dei tre sopracitati uno dei problemi della Roma.

Un ambiente certamente poco ospitale, che nel caso di Cristante è probabilmente il più ostile (Pellegrini può comunque contare sulla propria romanità e Mancini sulla confermata fiducia di mister Ranieri). Non è un caso che le voci in merito ad una partenza dell’ex Atalanta siano state numerose e frequenti, andando a coinvolgere anche vecchie conoscenze del classe ’95, come Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta o Paulo Fonseca, che dopo averlo allenato alla Roma sembrava intrigato dall’idea di portarlo a Milano.

Nel corso delle ultime ore, tuttavia, sembrerebbe essere cresciuta la possibilità di un trasferimento in Premier League – dove Cristante gode di una reputazione tutt’altro che negativa, come manifesta l’interesse di squadre come l’Aston Villa, il Fulham e il Nottingham Forest -, a causa di un ufficialità in grado di smuovere il calciomercato.

Difatti Lina Souloukou diverrà il nuovo CEO del Nottingham Forest a partire dal 5 gennaio 2025, il che, alla luce degli ottimi rapporti di cui l’amministratrice greca gode con l’agente di Cristante, potrebbe avvicinare il centrocampista giallorosso alla Premier.