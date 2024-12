Dall’Inter alla Roma a gennaio: comunicazione già arrivata

Dalla Roma all’Inter, rinforzo immediato e decisione già presa. C’è la comunicazione che sentenzia sul calciomercato in entrata di gennaio.

La Roma sta attraversando un periodo di alti e bassi nella stagione 2024/2025. Dopo una serie di risultati deludenti, la squadra ha mostrato segnali di ripresa con una convincente vittoria per 5-0 contro il Parma. In questa partita, Paulo Dybala è stato protagonista assoluto, segnando un gol su rigore e fornendo due assist decisivi.

Nonostante questo successo, la Roma occupa attualmente la dodicesima posizione in classifica, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I prossimi due impegni di campionato saranno cruciali per definire le ambizioni stagionali dei giallorossi. Affrontare avversari diretti nella lotta per la salvezza rappresenta un’opportunità per allontanarsi dalle posizioni pericolose e ritrovare fiducia.

Sfida Roma-Inter per Eric Garcia: il Barcellona ha deciso per gennaio

Il calciomercato invernale potrebbe offrire soluzioni per rafforzare la rosa, soprattutto nel reparto difensivo, che ha mostrato fragilità in diverse occasioni. Tra i nomi accostati alla Roma spicca quello di Eric García, difensore del Barcellona classe 2001. Cresciuto nella cantera blaugrana, García ha avuto esperienze al Manchester City prima di tornare al Barcellona nel 2021. Attualmente, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni del giornalista Ekrem Konur, il Barcellona non sarebbe disposto a lasciar partire García durante la finestra di mercato di gennaio. Nonostante l’interesse di club come Newcastle United, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Girona, Porto, Roma e Inter, il difensore spagnolo dovrebbe rimanere in Catalogna almeno fino al termine della stagione.