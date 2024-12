Gabriel Jesus in Serie A: lo scambio è stato accettato. L’attaccante arriva nel massimo campionato italiano. Ecco come. Saluta un big

Sarà asta, almeno stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra. Un’asta che toccherà da vicino quello che al momento è il giocatore più pagato della Serie A: Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, con un contratto in scadenza nel 2026 e con una trattativa per il rinnovo che ancora non decolla.

Sappiamo benissimo che i bianconeri vorrebbero cercare di allungare il contratto dilazionando il pagamento, ma per ora non ci sono stati dei passi in avanti nel merito. Se ne parlerà, e se ne riparlerà ancora, ma è abbastanza evidente che tutto questo potrebbe portare ad un addio anticipato, in caso di mancato accordo, il prossimo mese di giugno. L’Arsenal, ad esempio, segue il centravanti classe 2000 della Serbia da moltissimo tempo, e stessa cosa, secondo le informazioni di CaughtOffside, la potrebbe fare il Manchester United, con Amorim che vuole una prima punta con quelle caratteristiche, cosa che adesso i Red Devils non hanno proprio.

Scambio con Vlahovic: Gabriele Jesus in Serie A

Il sito citato prima sottolinea una cosa: lo United è pronto a fare di tutto per prendere il giocatore. Anche mettere sul piatto una cifra molto importante per battere la concorrenza dell’Arsenal. Ma i Gunners hanno in mano quello che è un vero e proprio jolly, un elemento che potrebbe ribaltare le carte in tavola, un elemento che potrebbe clamorosamente far pendere l’ago della bilancia verso i londinesi.

L’opzione ovviamente è per giugno, e parla della possibilità di inserire nell’operazione il cartellino di Gabriel Jesus. Il brasiliano, per il momento, non potrebbe ovviamente arrivare in Italia, visto che ha un cartellino da extracomunitario e la Juve non ha uno slot disponibile. Ma se Vlahovic dovesse rimanere in bianconero fino al termine di questa annata, e la cosa ovviamente ci appare molto probabile, il fatto che i londinesi possano mettere sul piatto il cartellino di un attaccante di questo calibro potrebbe mettere ko lo United. Insomma, è una pista davvero da seguire.