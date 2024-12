Calciomercato Roma, accordo raggiunto: sì al prestito

Il suo futuro alla Roma è sempre più in discussione: l’intesa imprime l’accelerata decisiva alla trattativa. Ecco come stanno le cose

A pochi giorni dall’avvio della sessione invernale di trasferimenti, la Roma ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri. Parallelamente, però, non sono pochi i calciatori giallorossi che, con la valigia in mano, potrebbero lasciare definitivamente la Capitale.

Tra le delusioni di questo primo scorcio di stagione, ad esempio, impossibile non menzionare Mario Hermoso. Il centrale spagnolo, infatti, ha faticato più del previsto ad inserirsi negli ingranaggi prima di De Rossi, poi di Juric e infine di Ranieri. Dopo gli spifferi riguardanti un possibile interessamento del Real Madrid, negli ultimi giorni stanno prendendo quota le voci riguardanti l’eventuale trasferimento del centrale spagnolo al Fenerbahçe. Ipotesi, quest’ultima, alimentata nuovamente dalle indiscrezioni che trapelano dalla Turchia.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: sì di Hermoso al Fenerbahçe

Secondo quanto riferito da Milliyet, infatti, Hermoso avrebbe detto sì alla proposta messa sul piatto dal Fenerbahçe, raggiungendo l’intesa definitiva con il club turco. Dopo essersi preso del tempo per riflettere sull’offerta avanzata dai gialloblu di Istanbul, il centrale iberico avrebbe aperto con forza all’ipotesi di trasferirsi alla compagine di Mourinho già a gennaio.

Proprio il tecnico portoghese starebbe spingendo sull’acceleratore per provare a far definire l’operazione in tempi relativamente brevi. Avallati due nuovi possibili innesti, lo ‘Special One’ si aspetta infatti risposte concrete dalla sua dirigenza. Salvo nuovi dietrofront, quindi, nel corso dei prossimi giorni il Fenerbahçe dovrebbe farsi vivo con la Roma per contrattare la formula di un’operazione che si pensa possa essere chiusa sulla base di un prestito.