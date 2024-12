Ha scelto la capitale: comunicazione ufficiale e addio Juve

Ha scelto la capitale: comunicazione ufficiale e addio Juventus. Il giocatore, accostato ai bianconeri, ha già deciso la propria destinazione

La Juventus sarà una delle società più attive nel prossimo mercato di gennaio. Lo sappiamo benissimo che Giuntoli deve fare almeno un investimento dietro – e pare essere Antonio Silva il difensore scelto – e deve anche capire se c’è la possibilità di prendere un attaccante, con Zirkzee che rimane ancora nel mirino.

Le priorità, dentro il club bianconero, sono queste. Ma nei giorni scorsi è stata paventata anche la possibilità di un inserimento sulle corsi esterne. Di nomi ne sono usciti parecchi, da Adeyemi del Borussia Dortmund, ad esempio, ma anche Ferran Torres del Barcellona. Con Flick, infatti, il giocatore, sta trovando pochissimo spazio e Giuntoli avrebbe annusato l’affare. Magari in prestito con diritto di riscatto. Ma secondo le informazioni che sono arrivare da El Nacional, non sarà l’Italia la futura destinazione: Torres ha già preso la decisione, scegliendo la capitale.

Ha scelto l’Atletico Madrid: Ferran Torres, no alla Juventus

Per giocare con continuità, e magari vincere qualcosa quest’anno visto che l’Atletico Madrid è primo nella Liga spagnola dopo il colpaccio fatto proprio sul campo del Barcellona, Ferran Torres avrebbe scelto appunto la capitale spagnola, lato Colchoneros, come prossima destinazione, già a gennaio, della sua carriera.

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai suoi agenti, che non vogliono sentir parlare né di Valencia (un’altra squadra accostata a Torres) e nemmeno di Juventus. Se il Barcellona vuole privarsi del giocatore deve cederlo all’Atletico Madrid. E i Colchoneros di Simeone, dal proprio canto, accoglierebbero molto volentieri un giocatore così importante che, c’è da dirlo, quando è stato chiamato in causa in questa stagione ha risposto alla grande. Insomma, tutto deciso e addio Juventus, niente colpo grosso in attacco.