Nero su bianco, Dybala rifiutato: la scelta chiude la telenovela

Il futuro di Paulo Dybala e il punto di svolta che orienta tutto: il rebus legato all’argentino continua a calamitare colpi di scena

C’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. Ad esprimerlo a chiare lettere è stato Claudio Ranieri qualche giorno fa in un messaggio tutt’altro che banale che, indirettamente, ha coinvolto diverse parti in causa. Non solo perché ha contribuito a responsabilizzare ancor di più l’argentino, faro tecnico di una squadra che difficilmente può prescindere dalle sue giocate, ma potrebbe averne anche indirizzato il futuro. Almeno a stretto giro di posta.

Rispetto a qualche giorno fa, infatti, le chances di un addio a gennaio di Dybala sembrano essere diminuite. A prescindere dal discorso riguardante le presenze necessarie a far scattare la clausola presente nel contratto del numero 21, infatti, le parti sembrano essere sempre meno propense a valutare una separazione anticipata. A completare un mosaico le cui tessere si stanno completando in modo sempre più preciso, inoltre, ci sono importanti indiscrezioni dalla Turchia da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, cessione Dybala: dietrofront Galatasaray

Secondo quanto riferito da Haberturk, infatti, non ci sarebbe unità di intenti tra le file del Galatasaray per dare lo strappo decisivo con cui chiudere l’operazione Dybala nel corso delle prossime settimane. Almeno nell’immediato, dunque, i giallorossi di Istanbul sarebbero propensi a virare su un altro profilo per il mercato di gennaio.

Più nello specifico, potrebbe farsi largo l’ipotesi di puntare su un attaccante d’area di rigore, anche alla luce delle indiscrezioni riguardanti il futuro di Osimhen, sempre più nel mirino di top club inglesi. Ad ogni modo, una parte del board del Galatasaray riterrebbe azzardata l’ipotesi di virare con decisione su Dybala a gennaio, privilegiando altri tipi di acquisti in una sessione invernale di calciomercato che si preannuncia comunque movimentata.