Niente Juve e ritorno bomba: la panchina della Roma ha un nuovo padrone

L’effetto domino riguardante il nuovo allenatore giallorosso sta cominciando a prendere sempre più piede: come cambiano le carte in tavola

Dopo aver ereditato una squadra che stava attraversando uno dei periodi più cupi della sua storia recente, la mano di Claudio Ranieri si sta già facendo strada. Se si esclude la brutta parentesi di Como, i buoni risultati delle ultime settimane autorizzano a guardare con maggiore ottimismo il prosieguo di una stagione nella quale Dovbyk e compagni sono comunque chiamati a risalire la china.

La scelta di puntare con forza sul tecnico di Testaccio è stato un segnale importante dei Friedkin che si aspettano risposte importanti da Ranieri anche nella veste di direttore tecnico. Tuttavia, negli ultimi giorni è stata anche alimentata l’ipotesi di una permanenza dell’ex allenatore del Cagliari sulla panchina giallorossa. Opzione che, chiaramente, non può essere esclusa a priori. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane non sono stati pochi i nomi accostati in tempi e in modi diversi ai capitolini. A cominciare da Allegri, corteggiato anche dal West Ham e possibile desiderio di metà inverno da parte del Milan, ma non solo.

Zidane si ‘scalda’ per il Real: domino Ancelotti-Roma

Un profilo come quello di Ancelotti, ad esempio, non può non essere preso in considerazione. Il fatto che la candidatura dell’attuale tecnico del Real Madrid scaldi l’ambiente giallorosso è un segnale importante. Chiaramente, si tratta di un mosaico ancora tutto da comporre per la risoluzione del quale, però, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna potrebbero rappresentare una traccia tangibile.

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, c’è un allenatore che continua a sognare la panchina del Real Madrid: si tratta di Zinedine Zidane. Dopo aver rifiutato la corte di Bayern Monaco, Manchester United e Juventus, il tecnico francese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. A tal proposito, tra le priorità di Zizou – oltre alla panchina della Nazionale transalpina – ci sarebbe proprio un possibile ritorno alla guida del Real Madrid. Scenario, quest’ultimo, che si inserisce in un ventaglio più ampio che riguarda proprio Ancelotti, il cui addio alle Merengues non solo aprirebbe le porte ad un suo possibile arrivo alla Roma, ma rappresenterebbe l’apripista per il Zizou back alla guida del Real. Intrecci e voci ancora ipotetiche, ma irresistibilmente affascinanti. Staremo a vedere cosa succederà.