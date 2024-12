Pellegrini e la Roma divorziano a gennaio: hanno messo nero su bianco

Pellegrini e la Roma divorziano a gennaio. Ci siamo. Diventano sempre più concrete le voci che danno il centrocampista giallorosso sempre più lontano da Trigoria.

La Roma di Claudio Ranieri sta finalmente prendendo la forma voluta e desiderata dal tecnico romano. Non soltanto per le ultime due larghe vittorie in Europa League ed in campionato.

La ‘sua’ Roma sta crescendo in personalità e convinzione. E personalità, convinzione ed autostima crescono soltanto con le vittorie. Ancor più quando queste presentano numeri importanti. Chissà in quanti avranno tentato di dissuadere l’ex tecnico del Cagliari dall’accettare l’offerta della Roma abbandonando, da subito, la sua intenzione di abbracciare una dorata pensione.

Roma, e la Roma, non si potevano rifiutare nonostante l’immediata consapevolezza che l’intero ambiente giallorosso andava ‘sanificato’. Sono arrivati i primi dolorosi schiaffi e su quelli ha lavorato Claudio Ranieri iniziando di fatto a costruire la Roma di adesso. Una costruzione che ha implicato scelte non facili da prendere.

Pellegrini e la Roma divorziano a gennaio. La decisione è arrivata

Scegliere comporta, necessariamente, il rischio di scontentare qualcuno. Le difficoltà aumentano in maniera esponenziale quando l’escluso è una colonna della squadra. E forse anche qualcosa di più.

Oltre trecento partite disputate indossando la maglia giallorossa fanno di Lorenzo Pellegrini molto di più che una semplice ‘colonna’ della Roma. E già nella storia della società capitolina. Claudio Ranieri, però, la sua scelta l’ha fatta. Una decisione che ha penalizzato il centrocampista romano e romanista. Ora le strade della Roma e di Lorenzo Pellegrini potrebbero, a breve, separarsi definitivamente. Già a gennaio.

In tal senso le voci si susseguono in misura sempre maggiore. Ora arrivano anche cifre che lasciano poco spazio alle interpretazioni. E quando si tratta di numeri inequivocabili si parla di Sisal.it. La nota agenzia di scommesse si è interessata a Lorenzo Pellegrini ‘quotando’ il suo possibile addio alla Roma. La quota è pari a 2.25. Cifra che lascia ben intendere come il futuro del centrocampista giallorosso sia sempre più lontano da Trigoria.

Claudio Ranieri ha fatto le sue scelte. Lorenzo Pellegrini rappresenta soltanto una delle conseguenze.