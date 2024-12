Sostituzione illegale e sconfitta a tavolino, UFFICIALE: ricorso accolto

Il calcio italiano, in attesa del prossimo turno di campionato, è stato sorpreso da una decisione netta da parte del Giudice Sportivo.

Anche l’ultimo turno di campionato ha dimostrato che, almeno per il momento, la lotta scudetto è destinata a tre squadre: Atalanta, Inter e Napoli. La Juventus e la Lazio hanno sì vinto le loro rispettive gare contro Monza e Lecce, ma si ha la sensazione che la ‘Vecchia Signora’ ed il team capitolino non abbiano le forze per tenere il ritmo delle prime tre.

Mentre il Milan di Paulo Fonseca, di fatto, resta ancora troppo lontano dalla vetta. La prossima giornata, però, potrebbe fornire una svolta importante per l’intera stagione.

L’Inter, infatti, sarà di scena a Cagliari, mentre il Napoli ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Venezia. L’Atalanta di Gasperini, invece, ha di fronte sé la gara più difficile, ovvero la trasferta dello Stadio Olimpico contro la Lazio. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare una sconfitta a tavolino che ha sorpreso l’intero calcio italiano.

Serie D, Bassano-Mestre: ko a tavolino per i padroni di casa

Il Giudice Sportivo, infatti, ha accolto il ricorso di una squadra di Serie D, il Mestre. Quest’ultimo, di fatto, ha chiesto una punizione al Bassano per aver rifiutato in maniera illegittima ed ingiustificata la sostituzione di un assistente arbitrale, impedito da un infortunio, con un ufficiale di gara reperito tra il pubblico.

Dopo aver letto le controdeduzioni del Bassano e letto sia il referto arbitrale e le richieste del Mestre, dunque, il Giudice Sportivo ha deciso di dare la sconfitta a tavolino per 0-3 alla squadra padrone di casa.