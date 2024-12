Tonali alla Juventus: c’è la data dell’annuncio

Tonali alla Juventus. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare novità impensabili soltanto qualche settimana fa. L’azzurro può tornare in Italia.

La Premier League rimane sempre la stella attorno alla quale ruotano gli altri campionati. E’ il punto di riferimento assoluto. Anche per il mercato.

I club inglesi possono vestire i panni della concorrenza, spietata ed imbattibile, oppure rappresentare il giusto, ricco acquirente in grado di poter sistemare per qualche tempo i conti delle società. Soprattutto italiane. E’ quanto accaduto al Milan non più tardi di un anno e mezzo fa, luglio 2023, quando il club rossonero ha ceduto Sandro Tonali al Newcastle. Un’operazione da oltre 60 milioni di euro. Un trasferimento che, però, fin qui non ha dato i risultati sperati e che potrebbe presentare a gennaio uno scenario che soltanto qualche settimana fa appariva come ‘inimmaginabile’. La squalifica di 10 mesi per violazione delle regole sul gioco d’azzardo non ha fatto altro che complicare il già non semplice adattamento ad un nuovo campionato dell’ex gioiello rossonero.

Tonali alla Juventus: il Newcastle ha deciso

Sandro Tonali lascia la Premier League dopo soltanto 18 mesi? Possibile, anzi probabile. Il club inglese, di proprietà araba, sta valutando seriamente la questione.

L’ipotesi cessione appare sempre più concreta all’orizzonte e non soltanto per motivi tecnici. Le novità provenienti dall’Inghilterra ed annunciate da footballinsider247.com tracciano un quadro estremamente chiaro. Il Newcastle è sotto la lente della Premier League a causa delle norme sul profitto e sulla sostenibilità, il temutissimo PSR, Profit & Sustainability Rules. Sandro Tonali potrebbe rappresentare la soluzione per allontanare lo spauracchio di una penalizzazione. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli stravedono per l’ex centrocampista del Milan e sono pronti a sacrificare sul mercato pezzi importanti della Juventus per monetizzare ed affondare il colpo. Ipotesi possibile ma realizzabile, eventualmente, soltanto la prossima estate. Infatti il Newcastle non intende privarsi del classe 2000 nella sessione di mercato invernale. Occorre attendere per conoscere il vero finale del giallo Sandro Tonali.

La maglia bianconera non cambierà. Forse soltanto il campionato.