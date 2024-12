Ancelotti alla Roma, strada tracciata per Ranieri: decisione già presa

Nuovo allenatore Roma, strada tracciata per Claudio Ranieri: hanno già scelto. C’è Carlo Ancelotti per la panchina giallorossa a fine stagione.

La Roma ha ritrovato il sorriso con una convincente vittoria per 5-0 contro il Parma, un risultato che ha permesso ai giallorossi di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e chiosare quantomeno con maggiore leggerezza questa parentesi pre-natalizia. Tuttavia, il calendario non concede tregua: la squadra di Ranieri sarà subito chiamata a una trasferta insidiosa contro il Milan al San Siro, seguita dal derby capitolino contro la Lazio, una sfida sempre carica di tensione e aspettative.

Successivamente, i giallorossi affronteranno il Bologna in trasferta, in un ciclo di partite che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni stagionali e per consolidare una risalita in classifica. Questi incontri saranno decisivi per comprendere le reali potenzialità della squadra e la possibilità di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Parallelamente alle sfide sul campo, la dirigenza è già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo principale sarà colmare le lacune mostrate fin qui dalla squadra e fornire a Ranieri alternative valide per affrontare la seconda parte della stagione. Oltre agli interventi sulla rosa, la Roma sta valutando anche possibili modifiche societarie e dirigenziali. I Friedkin, proprietari del club, e Claudio Ranieri sono infatti impegnati nella ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, una decisione che potrebbe dare un nuovo volto alla squadra e rilanciare definitivamente il progetto giallorosso.

Ancelotti alla Roma, i tifosi hanno già deciso: strada tracciata per Ranieri

Tra i nomi più caldi emersi in questi giorni ci sono Vincenzo Montella, Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Montella, attualmente commissario tecnico della Turchia, aveva palesato potenziale interesse per un ritorno nella Capitale dopo l’esonero di Juric, al netto delle parallele smentite da parte della Federazione. La sua presenza in tribuna per la sfida di domenica con il Parma pareva aver riacceso voci e speculazioni, sebbene la questione allenatore in casa Roma resti in piena evoluzione.

Allegri, nonostante non ci siano stati incontri concreti, resta uno dei profili più apprezzati per la sua esperienza e la sua capacità di gestire squadre con grandi ambizioni. Il nome di Gasperini, emerso soprattutto in queste ore, rappresenterebbe invece una scelta audace e innovativa. Più in generale, se da un lato la dirigenza valuta attentamente le opzioni disponibili, dall’altro la tifoseria sembra aver già scelto.

Secondo il sondaggio Telegram della redazione giornalistica di Asromalive.it, il nome più gradito ai tifosi è quello di Carlo Ancelotti. La sua esperienza e il suo approccio pragmatico al gioco, unitamente ad un palmares a dir poco nobilissimo, sono considerati l’ideale per riportare la Roma ai vertici del calcio italiano. Proprio nel sondaggio su citato, infatti, emerge come il 42% degli utenti abbia espresso preferenza per il tecnico del Real Madrid, seguito da Massimiliano Allegri. I due italiani precedono, nell’ordine, poi, Gasperini, Montella e Sarri.