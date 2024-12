Dalla Roma alla Serie B: doppio addio già annunciato

Calciomercato Roma, fallimento e ammissione di colpevolezza immediata: addio e retrocessione immediata già a gennaio.

La Roma si trova in una fase cruciale della stagione, con una serie di impegni ravvicinati che potrebbero determinare il prosieguo del suo cammino, finora caratterizzato da alti e bassi. Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro il Parma, i giallorossi sono attesi da sfide impegnative durante le festività e nelle settimane successive, a partire dalla gara di San Siro.

Il 29 dicembre, la squadra di Claudio Ranieri affronterà il Milan di Fonseca, un test significativo per valutare le ambizioni in campionato. Il nuovo anno si aprirà con il derby capitolino contro la Lazio il 5 gennaio, seguito dalla trasferta a Bologna il 12 gennaio e dalla partita casalinga contro il Genoa il 17 gennaio. Inoltre, il 23 gennaio è in programma la sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in un percorso europeo ancora in piena evoluzione e partito con altrettanto rilento rispetto a quello palesato in campionato.

Parallelamente agli impegni sul campo, la dirigenza romanista, con il direttore sportivo Ghisolfi in prima linea, è attiva sul fronte del calciomercato. L’obiettivo è rafforzare la rosa a disposizione di Ranieri, correggendo alcune scelte estive che non hanno dato i frutti sperati.

Calciomercato Roma, Dahl e Sangaré nel mirino della Serie B

Si prevedono interventi sia in entrata che in uscita, con particolare attenzione a quei giocatori che finora non hanno mostrato la funzionalità attesa.

Tra questi, alcuni potrebbero lasciare Trigoria già nelle prossime settimane, ammettendo implicitamente errori di valutazione nelle precedenti sessioni di mercato. Diversi calciatori della Roma stanno attirando l’interesse di club di Serie B, desiderosi di rinforzare le proprie squadre con elementi di qualità. Tra i nomi più richiesti figurano Samuel Dahl e Buba Sangaré, giovani promesse che potrebbero trovare maggiore spazio e continuità in cadetteria, favorendo al contempo la loro crescita professionale.

Queste operazioni potrebbero rivelarsi vantaggiose per tutte le parti coinvolte, permettendo ai giocatori di accumulare esperienza e alla Roma di alleggerire la rosa, concentrandosi su elementi più funzionali al progetto tecnico. A riferirlo è Pianeta Serie B, che arricchisce, dunque, la mole di notizie e possibili anticipazioni circa i banchi di lavoro sui quali Ghisolfi e colleghi dovranno operare già a partire dai prossimi giorni.