Regalo di Natale ai tifosi della Roma: UFFICIALE, gennaio inizia col botto

Giungono ufficialità in merito ad un regalo che la società giallorossa è pronta a recapitare alla tifoseria all’apertura del nuovo anno

Ad agosto difficilmente il popolo giallorosso si sarebbe aspettato di svegliarsi il giorno di Natale del 2024 occupando la decima posizione della classifica a ben 21 punti dalla vetta. Nonostante ciò, e sembra strano da dire, poteva persino andare peggio visto l’inquietante inizio di campionato compiuto da Daniele De Rossi e Ivan Juric, che aveva portato la Roma ad accarezzare persino la zona retrocessione.

Sir Claudio, come soltanto un saggio uomo di calcio sa fare, è tornato nella città eterna nella sua terza avventura sulla panchina giallorossa per salvare la propria squadra del cuore dal baratro e, nonostante le evidente difficoltà riscontrate (come manifestato dal match con il Como, per ora sembrerebbe perlomeno averla sottratta al peggiore degli esiti.

Nel corso delle ultime apparizioni i giallorossi hanno persino mostrato una serie di elementi a dir poco apprezzabili, tanto sul piano difensivo, quanto su quello offensivo, tuttavia, in questo momento il popolo giallorosso non sembra essere in vena per delle sterili speranze di una risalita fino alle posizioni utili per le qualificazioni alle coppe europee, anche e soprattutto considerando un’annata di Serie A in cui la concorrenza è a dir poco agguerrita (basti pensare che la costosissima Vecchia Signora di Thiago Motta occupa il sesto posto della classifica).

Piuttosto i tifosi si aspettano un calciomercato di gennaio che permetta di colmare le lacune della rosa emerse nel corso di questi primi mesi della stagione, durante i quali i vari allenatori transitati sulla panchina giallorossa sembrerebbero aver convenuto tutti (seppur implicitamente) sulla necessità di portare a trigoria un terzino/esterno destro che possa panchinare definitivamente Zaki Celik e un vice Dovbyk che fornisca al bomber ucraino la possibilità di rifiatare senza costringere Dybala a fare da falso nueve. Intanto la società capitolina ha comunicato sul proprio sito ufficiale un regalo natalizio per la tifoseria.

Il regalo della Roma: allenamento a porte aperte il primo gennaio

Per aprire al meglio un anno che si preannuncia indubbiamente complesso – visto e considerato che Sir Claudio dovrà portare la Roma il più alto possibile per poi salire in dirigenza e guidare la rivoluzione che avverrà nel corso dell’estate con la scelta di un nuovo allenatore -, la società giallorossa ha comunicato che il primo gennaio il popolo giallorosso potrà assistere ad una seduta di allenamento della prima squadra.

Difatti i cancelli del Tre Fontane si apriranno alle 15:00 per accogliere i tifosi. Così recita la frase conclusiva della nota: “Sarà un’occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione“.