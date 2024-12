Ribaltone Juventus, clausola choc e Giuntoli ko. La comunicazione è già arrivata e i bianconeri sono spalle al muro. La situazione

Non sarà semplice per la Juventus riuscire a prendere quel difensore che Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino per la finestra di mercato di gennaio. Se ieri le indicazioni dicevano di un accordo, quasi pronto, con l’alleato che porta il nome di Jorge Mendes, potente agente, le informazioni che arrivano oggi ci dicono davvero altro.

Intanto, il portale portoghese glorioso1904.pt, sottolinea un paio di cose: la prima, quella più importante, è relativa alla clausola del giocatore che è di 100milioni di euro. Rui Costa, presidente del Benfica, avrebbe detto chiaramente a chi gestisce il giocatore che non c’è nessuna possibilità di negoziare questo costo. Chi vuole Antonio Silva, che come sappiamo è nel mirino dei bianconeri, deve versare per intero quella somma nelle casse del club lusitano. Altrimenti nessuno si siederà a firmare documenti. Certo, ci pare una stretta difficile, questa. Ma per il momento questo è, a quanto pare, anche se le cose potrebbero cambiare in maniera molto veloce.

Ribaltone Juventus: per Silva servono 100 milioni

E poi, oltre la clausola, cosa c’è che potrebbe mettere in salita l’operazione? Il fatto che sul giocatore, che quest’anno dopo l’avvento di Lage ha giocato poco, ci siano altri squadroni che, di problemi economici, non ne hanno: Newcastle, Aston Villa e Atletico Madrid sono tre squadre pronte, oltre a quella bianconera, a iniziare una trattativa.

E forse, sinceramente, è questo il punto più difficile: sui 100milioni di euro si potrebbe anche trattare, perché è una cifra esagerata, ma sulla concorrenza importante, è complicato avere la meglio, soprattutto quella dell’Atletico Madrid, primo in classifica nella Liga, con tutta l’intenzione di prendere un giocatore per aumentare le possibilità di vincere il campionato dopo moltissimi anni. A Simeone, un regalo di Natale, e che regalo, potrebbe essere concesso: i risultati aiutano. Ma la Juve, siamo certi, non mollerà la presa.