Friedkin scatenati: nuovo bomber da 20 milioni e regalo alla Roma

Friedkin scatenati: nuovo bomber da 20 milioni di euro e regalo alla Roma. Ecco l’intreccio di mercato che coinvolge i giallorossi. La situazione

A gennaio, la Roma, qualche colpo di mercato lo farà sicuramente. Ci sono delle priorità importanti dentro la rosa giallorossa a partire dall’esterno destro di difesa, continuando con un un centrale qualora dovesse partire Hermoso e chiudendo con un vice Dovbyk. Sì, proprio un attaccante dovrebbe arrivare alla corte di Ranieri che, oggettivamente, non può chiudere l’annata con il solo Shomurodov come prima punta.

Il nome che è circolato nel corso delle ultime settimane è quello di Mikautadze del Lione. Il georgiano – accostato anche alla Juventus e al Galatasaray che sembra aver mollato definitivamente Dybala – è uno dei pezzi pregiati della sessione invernale di mercato. Un giocatore che è pronto a lasciare la Ligue 1 e cambiare campionato. Ma non sarà un innesto semplice, anzi, tutt’altro. Sarà un colpo decisamente difficile non solo per la Roma ma anche per tutte le altre pretendenti perché le notizie che in questo momento sono state riportate da footmercato, svelano che sul giocatore ci sono altri due club e uno riguarda da vicino proprio i Friedkin.

Calciomercato Roma, arriva Beto

“Secondo le nostre informazioni – si legge sul sito citato prima – anche Everton e Bayer Leverkusen sono interessati al suo profilo”. Il club inglese, come sappiamo, è da poco nelle mani degli stessi proprietari della Roma che hanno intenzione, a quanto pare, di presentarsi ai nuovi tifosi con un colpo importante, di quelli che possono fare la differenza nella seconda parte di stagione. Servono comunque 20 milioni, perché il Lione ne ha già rifiutati 17 dai turchi.

Qualora l’Everton dovesse prendere Mikautadze, allora potrebbero anche dare il via libera per Beto, l’ex Udinese adesso in Premier League che potrebbe tornare in Italia, proprio in giallorosso. E le caratteristiche sono quelle di un centravanti che potrebbe fare davvero comodo a Claudio Ranieri.