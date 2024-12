Calciomercato Roma, Dybala al Galatasaray: trattativa chiusa

Calciomercato Roma, hanno mollato Dybala: la doppia pista non porta più all’argentino che adesso, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe rimanere in giallorosso

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. Pochi giorni per l’apertura ufficiale dei trasferimenti. Ma intanto si continua a giocare e la Roma, domenica sera, sarà impegnata a San Siro contro il Milan.

Sembra quasi essere passata in secondo piano la partita contro i rossoneri che, comunque, vista la classifica, è assai importante, perché in queste ore si parla molto di operazioni di mercato da fare che possono decidere il destino di molti giocatori, sia in entrata che in uscita. E, il nome più chiacchierato, è quello ovviamente di Paulo Dybala. La Joya, come sappiamo, è entrato nel mirino del Galatasaray: l’agente dell’argentino ha parlato con i dirigenti turchi e si potrebbe muovere, ma secondo le ultime informazioni, riportate dal giornalista Suleyman Rodop, uno dei più seguiti appunto in Turchia e che è vicino alle dinamiche dei giallorossi, le cose sono cambiate.

Calciomercato Roma: “Dybala in secondo piano”

“Paulo Dybala è passato in secondo piano nel mercato” ha scritto sul proprio profilo X. Vuole dire che il Galatasaray ormai, per l’attaccante, ha preso una decisione. Il nome caldo al momento è quello di Kolo Muani del Psg che potrebbe arrivare in prestito e rimane viva anche la pista Mikautadze del Lione: in questo caso la trattativa rimane in piedi.

L’intreccio è questo, si legge: se il primo dovesse arrivare a gennaio, e con una formula provvisoria, allora il georgiano verrebbe preso dal Gala la prossima stagione a titolo definitivo. Altrimenti, se la prima di queste operazioni si dovesse arenare, allora si affonderà il colpo per la seconda. E Dybala, quindi, non è più un obiettivo primario, uno di quelli importanti. E, contro il Milan, la Joya, potrebbe anche avvicinare il rinnovo automatico del proprio contratto con la Roma che ormai è solo questione di tempo. Poche partite per lo scatto di un altro anno con aumento contrattuale.