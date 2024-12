Pre-contratto pronto e addio Roma: ribaltone a gennaio per uno degli elementi più utilizzati da Ranieri. La situazione sta prendendo questa piega

C’è un giocatore nella Roma che, nel momento in cui è entrato Claudio Ranieri al posto di Ivan Juric, ha totalmente svoltato la sua stagione. Da che era un panchinaro fisso, senza nessuna possibilità di trovare posto in campo, da che è diventato un titolare inamovibile dimostrando, inoltre, di avere le carte in regola per poter portare a termine la stagione con delle ottime prestazioni.

Sembrava deciso, e ve lo abbiamo riportato con costanza anche noi, l’addio di Leandro Paredes già a gennaio: contratto in scadenza alla fine di questa stagione senza nessuna possibilità di rinnovo, pochissime apparizioni, e la sensazione che anche lui stava solamente facendo passare il tempo per trovare la via d’uscita. Bene, le cose come detto sono totalmente cambiate con l’avvento di Claudio Ranieri ma il Boca Juniors, squadra nella quale prima o poi, Paredes, tornerà a giocare, non vuole mollare la presa e, secondo le informazioni dell’insider argentino Flavio Azzaro, da quelle parti stanno valutando alcune possibilità di prenderlo a gennaio.

Calciomercato Roma, il Boca non molla Paredes

Azzaro spiega, principalmente, che il Boca sta preparando un’offerta assai importante per Paredes per prenderlo la prossima estate. Ma gli argentini non si stanno limitando a questo, anzi, starebbero cercando di capire se ci sono le possibilità per chiudere l’operazione già a gennaio. E in ballo ci sono due opzioni.

“Pagare per farlo uscire subito; Firma ora un pre-contratto per farlo arrivare a giugno“. Questa è la situazione e ovviamente non teniamo conto della terza, vale a dire quella che tutto possa essere lasciato in questo modo fino alla prossima estate e far arrivare il calciatore a parametro zero.