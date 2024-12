Vlahovic via dalla Juventus: niente Premier League, ecco il nuovo club

Il futuro di Dusan Vlahovic è destinato a calamitare ancora nuove indiscrezioni: ritorno di fiamma per il bomber della Juventus

Nonostante l’importante vittoria ottenuta sul campo del Monza, per la Juventus di Thiago Motta i problemi e i dilemmi tecnico-tattici non sono ancora finiti. Oltre ad una certa fragilità a livello difensivo – a differenza di quanto mostrato nella prima parte di stagione e complici anche le numerose assenze – i bianconeri continuano a faticare e non poco a trovare gli argomenti giusti per far male nell’area di rigore avversaria.

Benché in termini di reti e di produzione offensiva il contributo di Vlahovic non stia mancando, la sensazione è che il serbo continui a faticare molto a conciliarsi con il prototipo di attaccante ideale immaginato dal suo allenatore. Il che, coniugato con i discorsi riguardanti un rinnovo ancora tutto da costruire, ne hanno fatto lievitare in maniera importante le chances di un addio. Ipotesi che, qualora non si dovesse trovare la quadra per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026, diventerebbe ancor più credibile. Nelle ultime settimane, infatti, soprattutto alcuni club dalla Premier League hanno provato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid non molla Vlahovic: lo scenario

Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, tra i club interessati a Vlahovic continuerebbe ad esserci quell’Atletico Madrid al quale il numero 9 della Juventus è stato accostato in tempi e in modi diversi. Benché intenzionati a puntellare altre zone del campo almeno nell’immediato, i Colchoneros non avrebbero affatto perso di vista l’attaccante bianconero.

Forte dell’appeal maturato negli ultimi anni e di un progetto importante nel medio-lungo periodo, il club iberico, dunque, sarebbe pronto a far saltare il banco con un’offerta allettante, sbaragliando una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta. Dal canto suo, la Juventus non considera affatto incedibile Vlahovic e potrebbe accontentarsi anche di una cifra attorno ai 40 milioni di euro per evitare di mettere a segno una minusvalenza sanguinosa per il proprio bilancio. Staremo a vedere cosa succederà.