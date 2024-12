Cortocircuito Roma: il verdetto sblocca subito Allegri

Con il campionato al giro di boa, il profilo di Max Allegri continua ad essere accostato a diversi club di Serie A: le ultime

La scelta dei Friedkin di esonerare Ivan Juric e di puntare con forza su Claudio Ranieri, oltre ad avere effetti sin nell’immediato, ha posto le basi per la costruzione della Roma del futuro. Benché l’ipotesi di una permanenza del tecnico di Testaccio sulla panchina giallorossa non possa essere esclusa a priori, i giallorossi si stanno già guardando attorno per capire quale possa essere il profilo ideale per la propria panchina in vista della prossima stagione.

Sia pur inserito in un contesto ancora tutto da costruire, la scelta del nuovo allenatore della Roma sta già animando in maniera importante la piazza giallorossa. Da Gasperini a Montella, passando per la tentazione Max Allegri e non solo: non sono i pochi i nomi sul tavolo, molti dei quali stuzzicano e non poco le fantasie dei Friedkin. Tra questi, impossibile non considerare la strada che porterebbe al tecnico livornese, per il quale però anche il Milan potrebbe fare un pensierino qualora con Fonseca si dovessero porre le premesse per una separazione anticipata. Dal canto suo, Allegri risulterebbe allettato sia dal progetto rossonero che da quello giallorosso ma una chiamata concreta, allo stato attuale della situazione, non è ancora arrivata.

Nuovo allenatore Roma, intreccio con il Milan per Allegri

Restringendo il campo d’analisi, le prossime settimane, per non dire i prossimi giorni, potrebbero già rivelarsi decisivi. Impegnato proprio contro la Roma in campionato prima di ‘tuffarsi’ in Supercoppa in una delle due semifinali con la Juventus, la compagine di Fonseca è al bivio della stagione. Lo spettro dell’esonero del tecnico portoghese al momento è solo un’ipotesi, ma le sorprese sono comunque dietro l’angolo.

E chissà che a quel punto i meneghini non possano prendere definitivamente in considerazione l’ipotesi di puntare proprio su Allegri. Già accostato alla panchina del Milan, quello dell’ex allenatore della Juventus è un profilo che stuzzica e non poco quasi tutti i vertici dirigenziali dei rossoneri, che comunque continuano a battere sotto traccia anche altre piste. Dal canto suo, anche la Roma osserva. I giallorossi hanno già avuto modo di strizzare l’occhio ad Allegri, non arrivando mai ad intavolare trattative concrete. In un mosaico di profili che comprende anche il suggestivo ritorno di Ancelotti, Allegri sicuramente c’è. Staremo a vedere cosa succederà.