Dal Barcellona alla Juventus: il via libera è definitivo. Anche il tecnico ha deciso di dare il proprio assenso alla cessione. I bianconeri annusano il colpo grosso

La Juventus, nella finestra di mercato di gennaio ormai vicinissima, sta pensando di prendere un difensore. Forse due. E c’è la sensazione che la formazione bianconera, per dare a Motta la possibilità di fare delle scelte, possa essere una delle più attive.

Di nomi, soprattutto per il pacchetto arretrato, ne sono usciti parecchi. Da Kiwior – che dovrebbe rimanere comunque all’Arsenal – passando per Skriniar – che ha un ingaggio pesantissimo – e chiudendo a Tomori, anche se il Milan in questo caso dopo lo scotto Kalulu potrebbe fare qualche resistenza. Nel corso dei mesi che hanno accompagnato, appunto, l’avvicinamento alla sessione invernale del calciomercato, si è parlato anche del difensore del Barcellona Christensen. Lo stesso non sta trovando lo spazio giusto dentro i catalani e siccome è arrivato a zero potrebbe essere ceduto immediatamente per fare spazio, anche, al tesseramento di Dani Olmo che è stato accettato dalla Liga con un proroga. I blaugrana devono cedere per tenerlo nella seconda parte di stagione.

Dal Barcellona alla Juventus: via libera di Flick

E anche Hansi Flick, tecnico dei catalani, ha dato il via libera all’addio – secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da El Nacional. Non c’è nessuna possibilità di un cambiamento di rotta e di pensiero, non c’è nessuna possibilità che questo addio non si possa consumare nelle prossime ore.

Il Barcellona chiede 30 milioni di euro, anche se la cifra appare esagerata per le qualità del giocatore, ma si potrebbe accontentare di qualcosa in meno. La concorrenza è importante ma non del tutto insormontabile: sul giocatore c’è qualche squadra della Premier ma il fascino della Juventus, e la quasi certezza assoluta di essere un titolare inamovibile nello scacchiere di Motta, potrebbe fare totalmente la differenza. Insomma, il via libera è definitivo.