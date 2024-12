Accordo prima di Roma-Lazio: firma immediata a gennaio

Accordo prima di Roma-Lazio. Si avvicina il derby del 5 gennaio. Prima della fatidica data potrebbe avvenire qualcosa di importante in sede di mercato.

La stagione 2024-25 sta fornendo non pochi spunti interessanti. La nostra Serie A sente non poco la mancanza di Juventus, Milan e Roma nelle parti alte della classifica.

Thiago Motta, Paulo Fonseca, Daniele De Rossi, Ivan Juric, mentre Claudio Ranieri non è ancora giudicabile, non hanno dato, e non stanno dando, quanto la critica, e le rispettive tifoserie, si attendevano alla vigilia. Ma se c’è chi cerca di comprendere dove sono commessi gli indiscutibili errori, c’è chi, al contrario, benedice le scelte fatte in estate ed una classifica che sorride in maniera inaspettata. Quando Claudio Lotito, numero uno della Lazio, ha scelto come nuovo tecnico Marco Baroni più di qualcuno nella capitale, sponda biancoceleste, ha storto il naso. Quasi al termine del girone di andata la Lazio è stabilmente al quarto posto, ben davanti alle illustre deluse.

La Lazio vuole, però, dare ancora di più. Iniziando dal mercato.

Accordo prima di Roma-Lazio. Marco Baroni avrà Jacopo Fazzini

Vincere aiuta a vincere e fa montare autostima ed ambizioni. Marco Baroni sta facendo molto bene ma potrebbe fare ancor di più se arrivasse qualche ‘regalo’ dal mercato.

Il tam-tam di Radiomercato si sta intensificando in queste ore dalle parti di Formello. La Lazio è infatti ad un passo da Jacopo Fazzini, classe 2003, centrocampista dell’Empoli. Il giovane talento della compagine toscana arriverebbe a vestire la maglia biancoceleste già in questa sessione di mercato. La trattativa tra Lazio ed Empoli, come riportato da sport.sky.it, è in fase molto avanzata: “la formula per portare Fazzini a Roma sarebbe quella del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro”. Il nome del gioiellino dell’Empoli era stato accostato anche alla Roma. L’operazione di mercato Jacopo Fazzini – Lazio renderebbe felice il tecnico biancoceleste grande estimatore del talento di Massa. La Lazio è quarta in classifica, posto buono per giocare la prossima Champions League.

Claudio Lotito e Marco Baroni vogliono continuare a sognare. Insieme a Jacopo Fazzini.