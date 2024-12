Addio Roma, torna da Mourinho: data già segnata

Ecco le ultime in merito ad una clamorosa operazione del calciomercato giallorosso, che vede coinvolto lo Special One José Mourinho

Numerosi e gravosi sono i compiti che Claudio Ranieri sta tentando di portare a termine all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove la sua figura appare (come confermato dallo stesso eroe di Leicester in fase di conferenza stampa) divisa in egual percentuale tra la panchina e il suo futuro ufficio da dirigente giallorosso.

Al netto delle difficoltà logistiche e gestionali di svolgere un doppio ruolo, si tratta di un elemento potenzialmente positivo per il futuro prossimo della Roma, durante il quale potrebbe fare piuttosto comodo avere in dirigenza una figura che abbia allenato e analizzato da vicino la materia su cui lavorare.

In tal senso il calciomercato invernale sarà un primo banco di prova su cui sperimentare tale supposto vantaggio, dato che lo stesso tecnico nato a Testaccio ha comunicato di essere in continuo contatto con Florent Ghisolfi per un concepimento condiviso delle operazioni da compiere, sia per quanto concerne le uscite che le entrate.

In tal senso spicca senza dubbio tra i veri temi quello relativo ad una figura oramai divenuta quasi controversa tra i corridoi di Trigoria.

Il Fenerbahce ancora su Zalewski: trasferimento dietro l’angolo

Nicola Zalewski è romanista, è un prodotto del vivaio giallorosso e, fino ad un paio di stagioni fa, sembrava il fulgido esempio di un sano e genuino futuro formato da calciatori nati e cresciuti sotto l’ala della capitale (un pò come ciò che sta accadendo a Pisilli in questo momento).

Prestazioni poco soddisfacenti e pressanti voci di mercato hanno poi complicato non poco il rapporto con la tifoseria, attualmente piuttosto divisa nei confronti dell’esterno polacco classe 2002.

Secondo quanto riportato da Zafer Ertas sul proprio account X(Twitter), pare che il Fenerbahce di José Mourinho non abbia affatto accantonato l’idea di portare Zalewksi in terra turca.

Il periodo calcisticamente più felice della carriera di Zalewksi si è certamente consumato con lo Special One in panchina: con il tecnico portoghese l’esterno giallorosso aveva conquistato una dimensione che gli permetteva di esprimere al meglio delle qualità ancora indiscusse, ma che sembrano manifestarsi soltanto a tratti. La fonte citata fa presente che la trattativa con il Fenerbahce sarebbe in corso dal 25 ottobre e il perfezionamento dell’operazione potrebbe avvenire in qualsiasi momento.