Dalla Roma alla Juve: addio al bomber e 55 milioni per Retegui

Per la Roma e per la Juve, in attesa delle rispettive gare di campionato di questo weekend, ci sono delle voci che riguardano anche Retegui.

Dopo i tre giorni di sosta per via del Natale, di fatto, il campionato di Serie A torna oggi e lo fa con un turno davvero importante. Basti pensare che ci sono ben tre big match: Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma.

Queste gare, ovviamente, possono dire molto sull’intero proseguimento della stagione. Tuttavia, oltre al campionato, questi sono giorni dedicati anche al calciomercato.

Con l’arrivo del mese di gennaio, di fatto, tante indiscrezioni di mercato stanno prendendo sempre più piede. Una di queste, tra l’altro, riguarda diverse big del nostro campionato di Serie A: Roma e Juventus.

L’addio di Duran all’Aston Villa può cambiare il destino di Retegui: anche Juve e Roma sul bomber dell’Atalanta

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, l’Aston Villa ha messo in vendita su Jhon Duran. La cessione del colombiano, di fatto, finanzierebbe l’acquisto da parte dei ‘Villans’ di uno dei big della nostra Serie A: Mateo Retegui.

L’Atalanta, ovviamente, chiede un gran bella cifra per vendere il suo bomber (arrivato la scorsa estate estate per sostituire l’infortunato Scamacca), ovvero la bellezza di 55 milioni di euro. Tuttavia, se la ‘Dea’ dovesse decidere di vendere veramente Mateo Retegui, l’Aston Villa avrebbe una grande concorrenza tutta italiana. Sull’ex Genoa, infatti, bisogna registrare il forte interesse di squadre come Roma, Napoli e Juventus.