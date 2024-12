Lazio, nuovo infortunio UFFICIALE prima del derby con la Roma

Lazio nuovo infortunio ufficiale. Non è un periodo fortunato per il tecnico biancoceleste Baroni costretto a fare la conta degli indisponibili.

Ancora un turno di campionato e poi le attenzioni dei tifosi romani, sia giallorossi che biancocelesti, si proietterà sul mercato e, soprattutto, sulla sfida stracittadina del 5 gennaio.

Con il mercato che avrà da pochi giorni aperto le porte a nuove trattative si vivrà la grande emozione del derby romano. Una stagione che, al momento sta vedendo la Lazio meglio posizionata in classifica con una Roma che, però, intende al più presto risalire la china. Roma–Lazio in effetti è già iniziata poiché ciascuna formazione osserva quanto sta accadendo, ed accadrà, in casa dei cugini. Il risultato ottenuto nella sfida che precede la stracittadina, nonché tutti gli annessi e connessi ad una sfida di calcio, quali ammonizioni ed infortuni, sono monitorati con la massima attenzione.

Lazio nuovo infortunio ufficiale. Si ferma anche Patric

In casa Lazio si inizia a parlare, non senza esagerazione, di allarme infortuni. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni è già alle prese con varie defezioni alla quali si è aggiunta una ‘dolorosa’ ultim’ora.

Per la difficile sfida della Lazio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico biancoceleste è già stato costretto a non inserire tra gli abili ed arruolati Noslin, Vecino, Pedro. Quasi non bastassero queste defezioni ecco aggiungersi anche quella di Patric che non è inserito nella canonica distinta pre-gara. Attualità che per la Lazio si chiama Atalanta ed un futuro assai prossimo che si chiama Roma. Ed in vista del derby capitolino Marco Baroni dovrà prestare la massima attenzione anche ai suoi diffidati che, in caso di un nuovo cartellino giallo, salterebbero la sfida più attesa dell’anno. Sarà pertanto da seguire, con la massima attenzione, la gara contro l’Atalanta dei due diffidati in casa biancoceleste, Gila ed Isaksen.

Atalanta e Roma. I timori e le preoccupazioni di certo non mancano a Marco Baroni.