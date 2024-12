Offerta recapitata e addio Roma: manca l’ultimo sì

Offerta già recapitata e addio Roma: manca solamente l’ultimo sì per salutare i compagni a Trigoria. Ma Ranieri potrebbe bloccare tutto

Claudio Ranieri lo ha messo al centro del suo progetto tecnico e lui ha risposto alla grande. In poche settimane le cose sono cambiate in maniera clamorosa. E quello che sembrava un addio scritto, certo, magari anche nella finestra di gennaio, adesso è una cosa da valutare con molta attenzione.

No, in questo caso non parliamo di Paulo Dybala che, così come vi abbiamo raccontato ieri, aspetta la Roma per firmare il prolungamento del contratto, magari fino al 2027, spalmando l’ingaggio. Ma di Leandro Paredes. Con Juric – De Rossi ha avuto pochissimo tempo – l’argentino il campo non l’ha praticamente mai visto. Con Ranieri invece è un punto fermo, uno di quelli che stanno sempre dentro il terreno di gioco. Ma il Boca Juniors, stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista argentino Luis Fregossi, non molla. Anzi, è pronto a fare l’offerta.

Calciomercato Roma, il Boca non molla Paredes

Paredes, sappiamo, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Di rinnovo al momento non se n’è parlato, ma è evidente che se dovesse continuare in questo modo le operazioni per la firma potrebbero iniziare a breve. Sta al giocatore decidere il futuro, sapendo che il Boca lo vuole a tutti i costi.

“Il Boca ha fatto un’offerta formale a Leandro Paredes – ha scritto il giornalista citato prima sul proprio profilo X – per farlo arrivare in questo mercato. Se il giocatore darà l’ok, il Boca parlerà con la Roma e farà un’offerta per la sua partenza. Gago e Riquelme vogliono che il 2025 inizi come nuovo giocatore xeneize”. Insomma, il Boca non molla nonostante i segnali che arrivano sono diversi da quelli di qualche mese fa e anzi rilancia. La palla passal al giocatore, è evidente.