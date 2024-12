Formazioni ufficiali Milan-Roma, gioco delle ‘tre carte’ bollente: All in decisivo

Partita di vitale importanza quella che la Roma si appresta a vivere a San Siro, ospite del Milan: le scelte di formazione di Ranieri

Partita che chiude la diciottesima giornata di campionato in Serie A, Milan e Roma proveranno a regalarsi un finale di anno solare 2024 all’insegna della serenità e, perché no, delle rinnovate ambizioni che animano i rispettivi ambienti.

Le due compagini, tra le maggiori deluse di questo girone d’andata che ormai volge al termine, sono chiamate a dare un minimo di continuità al loro cammino. I rossoneri, altalenanti nel loro percorso sotto la gestione di Paulo Fonseca, sono obbligati a vincere quanto meno per non perdere il treno Champions League, visto che la vetta – al netto delle due gare in meno disputate dai meneghini – dista ben 15 punti.

Nemmeno a dirlo, essendo ancor più in basso in classifica, la Roma è chiamata ad una prova d’orgoglio possibilmente condita da un risultato positivo. Nell’ottica di un’auspicata rimonta verso le zone più nobili della graduatoria, la formazione giallorossa dovrebbe puntare al bottino pieno. C’è però da considerare la pericolosità offensiva del Milan che, nonostante la certa assenza di Rafael Leao, infortunatosi nella vittoriosa trasferta di Verona, potrà contare su un Tijjani Reijnders in versione goleador quest’anno.

Milan-Roma, le scelte UFFICIALI di Fonseca e Ranieri

Abituato a sorprendere nelle tante diverse formazioni schierate sia in campionato che in Champions, anche stavolta l’ex tecnico della Roma ha optato per uno schieramento inedito. Almeno a livello di uomini che scenderanno in campo dal 1′. Confermato, dopo la buona prova fornita al ‘Meazza‘ contro il Genoa, lo spagnolo Jimenez, Fonseca riconsegna una maglia da titolare a Theo Hernandez, fuori nelle precedenti uscite per questioni più comportamentali – di rapporti col mister – che strettamente tecnici.

In casa Roma invece si va verso un 3-5-2 più coperto rispetto al solito, con l’inserimento di Niccolò Pisilli nella cerniera di centrocampo assieme agli intoccabili Paredes e Koné. Nel ‘nuovo’ modulo – tanto caro, in generale, nella carriera da tecnico di Ranieri – spazio a Dybala come seconda punta di appoggio a Dovbyk, con Saelemakers e Angeliño sulle fasce.

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata

Allenatore: Fonseca

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri