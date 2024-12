Il Barcellona lo soffia alla Roma: pagano la clausola a gennaio

Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi invernali più chiacchierati all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini

Neanche era atterrato all’aeroporto internazionale di Fiumicino e Claudio Ranieri aveva già messo in chiaro un requisito inamovibile per la sua terza avventura sulla panchina giallorossa: un mercato invernale in grado di colmare le lacune emerse nel corso delle prime settimane della stagione.

Secondo quanto riportato dallo stesso tecnico originario di Testaccio, pare che, dopo l’esoso sborso di denaro compiuto durante l’estate, la proprietà statunitense abbia confermato il proprio impegno anche per la sessione invernale.

Difatti, nel corso del calciomercato estivo, Ghisolfi sembrerebbe essersi preoccupato più di stupire la tifoseria attraverso colpi di rilievo rispetto al garantire una copertura diffusa e completa dell’undici titolare, come ben manifestato dalla persistente crisi sulla fascia sinistra, dove Zaki Celik appare ben lontano dal ribaltare le severe considerazioni di appassionati e tifosi. Ecco le ultime proprio in merito alla ricerca di un terzino sinistro in grado di fornire nuove soluzioni a Sir Claudio.

Ratiu nel mirino di mezza Europa: partenza fissata a gennaio

Uno dei nomi più frequenti sul taccuino di Florent Ghisolfi è senza dubbio alcuno quello di Andrei Ratiu, la cui reputazione sta rapidamente facendo il giro d’Europa e sul quale già a partire dal primo gennaio potrebbero fiondarsi una serie di big europee a cui la Roma dovrà tentare di rispondere a suon di offerte nei confronti del Rayo Vallecano (attuale detentrice del cartellino).

Si tratta di un esterno difensivo particolarmente in linea con le esigenze del calcio contemporaneo, dunque particolarmente eccellente in termini di spinta e intensità, seppur non particolarmente raffinato sul piano tecnico.

Sulle sue tracce, e dunque come ostacoli dei giallorossi, vi sono club come il Barcelona, l’Atlético de Madrid, il Tottenham e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Sulla testa del talento rumeno pende una clausola di 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il trasferimento di Ratiu avverrà già a gennaio.