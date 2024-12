Juventus, operazione e lungo stop: comunicato UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha reso noto i dettagli dell’operazione: ecco tutti i dettagli

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, la Juventus si sta proiettando verso quello che potrebbe configurarsi come uno spartiacque importante della propria stagione. Reduce dalla vittoria sofferta ma estremamente preziosa ottenuta a discapito del Monza, la compagine di Thiago Motta va a caccia di conferme.

Sebbene l’emergenza infortuni sia diventata abbastanza ‘gestibile’, in casa bianconera ci si interroga sulle prossime mosse per puntellare un organico ancora orfano di pedine importanti. Defezioni importanti e scelte obbligate in alcuni reparti, però, stanno caratterizzando anche l’evolvere della stagione della compagine femminile. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Juventus ha reso noto l’esito positivo dell’operazione a cui è stata sottoposta Sara Gama, infortunatasi in allenamento il 17 dicembre 2024.

Juventus, infortunio e operazione per Sara Gama: il comunicato ufficiale

Gli esami strumentali a cui è stata sottoposta Sara Gama hanno evidenziato la lesione parziale del tendine d’Achille. Ragion per cui, l’equipe medica che ha provveduto all’operazione ha optato per una sutura chirurgica. Eseguito nella giornata di ieri, l’intervento è perfettamente riuscito: ragion per cui la calciatrice classe ’89 inizierà l’iter riabilitativo. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Sara Gama ha riportato in allenamento – in data 17 dicembre 2024 – la lesione parziale del tendine achilleo, per cui si è scelto di intervenire con sutura chirurgica. L’operazione, eseguita ieri (sabato 28 dicembre) dal Dott. Perticarini presso il J|medical, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità più approfondite in merito ai tempi di recupero dall’infortunio.