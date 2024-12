Probabili formazioni Milan-Roma: rivoluzione Fonseca e un cambio per Ranieri

Probabili formazioni Milan-Roma. Questa sera a San Siro vi sarà soltanto l’ennesima conferma. Gara fondamentale per entrambe le formazioni.

Due turni al termine del girone di andata ed ultimo turno dell’anno solare 2024. Un turno dove spicca la sfida Milan–Roma, gara che mette di fronte due delle formazioni più ‘enigmatiche’ del nostro campionato.

Cadute ripetute seguite da reazioni che lasciavano intuire chissà quale riscatto. Il tutto seguito da nuove cadute. Dalla parte rossonera i risultati deludenti hanno portato ad infinite discussioni interne che hanno posto, più di una volta, il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, sull’uscio di Milanello. Sul fronte giallorosso le sconfitte a catena hanno portato a più rapide, drastiche decisioni. Claudio Ranieri chiamato d’urgenza a cercare di porre rimedio ai disastri non soltanto di Daniele De Rossi e di Ivan Juric. Questa sera a San Siro si affronteranno due formazioni che proveranno a dare senso compiuto ad una risalita iniziata nell’ultimo turno di campionato.

Probabili formazioni Milan-Roma. Un dubbio per Ranieri

Dalla storica ‘fatal Verona’ il Milan è ritornato con tre punti tutt’altro che entusiasmanti ma quanto mai fondamentali, così come l’abbondante vittoria della Roma contro il Parma ha riportato sorrisi e fiducia a Trigoria.

Ora, però, né Paulo Fonseca né Claudio Ranieri intendono nuovamente interrompere il positivo cammino. Determinanti saranno le scelte. Da questo punto di vista i due tecnici sembrano avere idee chiare. Forzate o meno che siano. Sul fronte Milan, il tecnico portoghese, che dovrà fare a meno, tra gli altri, anche di Rafa Leao, ha deciso che Terracciano affiancherà Fofana a centrocampo. Morata sarà il terminale offensivo mentre Pulisic non si accomoderà nemmeno in panchina. In casa Roma vi è il recupero di Pisilli che dovrà comunque superare la concorrenza interna di El Shaarawy. Paredes e Koné saranno confermati titolari a centrocampo. L’ormai irrinunciabile Saelemaekers agirà invece sulla corsia di destra.

MILAN (4-2-3-1) la probabile formazione: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.