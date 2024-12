Ritorno a sorpresa: la Roma risolve un altro rebus

La Roma giocherà questa sera contro il Milan, ma prima in casa giallorossa bisogna registrare un’importante novità.

La Roma, dopo aver battuto il Parma di Fabio Pecchia, è pronta per sfidare il Milan. Questa sera, infatti, i giallorossi saranno di scena allo Stadio San Siro per cercare di strappare dei punti al team meneghino.

La squadra di Claudio Ranieri, di fatto, è decima con cinque punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, che ieri ha perso in casa contro l’Inter. Proprio per questo motivo, dunque, per la Roma sarebbe davvero fondamentale tornare dalla trasferta contro il Milan con almeno un punto.

Tuttavia, considerando il fatto che ormai siamo a gennaio, questo è il periodo che si parla di calciomercato. In queste ore, di fatto, bisogna registrare una grossa novità su quest’ultimo fronte.

Calciomercato Roma, il Marsiglia segue Celik: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi è infatti sulle tracce di Celik. Il club francese, nonostante le recenti prestazioni incoraggianti di Amir Murillo, ha la necessità di prendere un nuovo terzino destro.

La Roma, di fatto, non ha chiuso per nulla alla possibilità di cedere Celik, anzi. Il giocatore turco, dunque, sembra essere vicino a tornare in Ligue, viste le sue quattro stagioni trascorse con la maglia del Lille.