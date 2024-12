Ultimo verdetto ed esonero: ecco Max Allegri

Ultimo verdetto ed esonero. Sono giorni importanti per le società pronte a chiudere l’anno nel migliore dei modi e a pensare al mercato che verrà.

Milan–Roma non conta soltanto per Claudio Ranieri ed i suoi ragazzi. La sfida di San Siro vale molto anche per il tecnico rossonero, Paulo Fonseca. Il portoghese continua a ricevere attestati di stima, l’ultimo è di qualche giorno fa da parte del presidente rossonero, Paolo Scaroni, ma ‘sente’ che la sua panchina non è al sicuro.

Parole che Il Corriere della Sera ha messo nero su bianco, ma che non contribuiscono ad assicurare totale ‘intoccabilità’ al tecnico del Milan. In questa stagione più di una volta Paulo Fonseca è stato sul punto di raccogliere le sue cose dall’armadietto di Milanello. Poi, però, arrivava un risultato positivo che allontanava lo spauracchio dell’esonero. La Roma, però, come opportunamente ricordato da sportmediaset.mediaset.it, rappresenta un test da non fallire per la formazione rossonera se non si vogliono ascoltare nuovamente le ‘voci di dentro’ dei dirigenti del Milan che valutano un allontanamento ‘anticipato’ del tecnico portoghese.

Ultimo verdetto ed esonero. Il Milan ha deciso

Paulo Fonseca ed i prossimi quattro giorni che potrebbero decidere il suo futuro al Milan. La Roma a San Siro e poi la Juventus a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana.

E nel caso sorgessero nuove problematiche dopo il doppio impegno il post-Fonseca sembra già pianificato a Milanello: Massimiliano Allegri. Per l’ex tecnico della Juventus si tratterebbe di un ritorno nel club rossonero, lì dove ha conquistato il primo dei suoi sei tricolori. In casa Milan nessuno si augura tracolli rovinosi ma la zona Champions League è fin troppo lontana per permettersi altri scivoloni.

Il tecnico livornese rappresenta, e rappresenterebbe, un’assicurazione pressoché certa sugli obiettivi da raggiungere ed è tecnico perfetto per tutte le stagioni. Paulo Fonseca, da parte sua, accoglie con un sorriso le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, ma sorriderebbe in maniera ancora più convinta in caso di vittoria contro la Roma. Perché fidarsi è bene, ma…