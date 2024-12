Addio ai rossoneri e Ancelotti alla Roma: via libera definitivo

Ancelotti alla Roma. Il mercato si approssima ed inizia a lanciare notizie da brividi. Il tecnico del Real Madrid potrebbe tornare nella capitale.

Siamo giunti quasi al giro di boa dell’attuale stagione ‘calcistica’. Gli ultimi turni di campionato, a cavaliere dell’anno che si chiude e di quello che sta per entrare, faranno da apripista alla sessione di mercato invernale.

Metà stagione che a diverse società ha già lanciato chiari messaggi da non sottovalutare in vista non soltanto del prosieguo di questa stagione ma anche, e soprattutto, per quella che verrà. I messaggi arrivati in varie sedi ‘consigliano’ un cambio radicale. E quando si parla di scelte ‘epocali’ il tutto conduce al cambio del tecnico. In Italia, ma non soltanto, c’è chi sta pensando ad un cambio della guida tecnica. Il club più prestigioso del mondo non sta vivendo la sua migliore annata nonostante il clamoroso acquisto, a parametro zero, di Kylian Mbappé. Il Real Madrid di Florentino Perez sta seriamente valutando la posizione di Carlo Ancelotti.

Ancelotti alla Roma, Xabi Alonso al Real Madrid

La fonte è turca, esattamente il Tribun Dergi, che ha lanciato una succosissima indiscrezione di mercato in vista della prossima stagione. Tutto ruota attorno alle prossime scelte del Real Madrid.

La fonte rivela come: “La prossima stagione Ancelotti sarà alla guida della Roma e Xabi Alonso del Real Madrid“. I Bianchi di Spagna affidati pertanto a colui che nella Bundesliga, con il suo Bayer Leverkusen, ha interrotto il dominio del Bayern Monaco durato undici anni. La parte più intrigante dell’indiscrezione di mercato riguarda, però, il ritorno di Carlo Ancelotti a Roma. Alla Roma. Dopo lo scioccante esonero di Daniele De Rossi, storica e recente bandiera della Roma, ecco un’altra storica figura della società giallorossa. Carico di denari e di trofei Carlo Ancelotti potrebbe chiudere alla Roma la sua straordinaria carriera di allenatore, magari con qualche altro trofeo da collocare nel museo giallorosso. Il tecnico di Reggiolo potrebbe chiudere da allenatore lì dove tutto è iniziato da calciatore.

Roma, e la Roma, per chiudere il cerchio della sua vita professionale.