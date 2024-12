Addio Roma: firma Mondiale e data già segnata

La Roma rischia di perdere un pezzo per una destinazione “Mondiale”, con già la data della partenza: Ranieri deve stare attento

Il tecnico giallorosso, che si deve sdoppiare anche nel ruolo di superconsulente di mercato, ha bisogno di rinforzi a gennaio e di programmazione per giugno. Non tutte le sue richieste, però, potranno essere accontentate e uno dei pilastri ora può partire.

La Roma di Ranieri ha portato a casa un punto dalla trasferta di San Siro, dimostrando di essere in un discreto momento di forma, ma non sfruttando il periodo disgraziato del Milan. Fonseca è stato esonerato e tutto lo stadio era contro la proprietà rossonera, con una selva di fischi e cori che potevano aiutare i giallorossi a centrare anche il bersaglio grosso. Purtroppo un pizzico di sfortuna e qualche errore di troppo sotto porta non ha consentito al mister di San Saba di ottenere il bottino pieno. Si è comunque detto soddisfatto al termine del match e può vivere una settimana di discreta tranquillità in vista del derby.

Le buone risposte sono arrivate soprattutto da due dei tre monumenti, come Ranieri li ha definiti, ovvero Paredes e soprattutto Dybala. La Joya ha messo dentro un gol d’autore, con una botta di destro al volo nell’angolo dopo la sponda di Dovbyk. Il regista argentino ha invece gestito bene i ritmi in mezzo al campo, anche dopo l’uscita di Manu Kone, ammonito e non al top della condizione fisica.

Paredes ancora nel mirino del Boca Juniors: in Argentina sono convinti che giocherà il Mondiale per Club

Proprio a proposito di Leandro Paredes, continuano ad arrivare dall’Argentina voci insistenti su una sua imminente partenza dalla Roma. Il Boca, suo club originario, insiste per averlo, soprattutto come rinforzo per il Mondiale per Club che si disputerà a giugno negli Stati Uniti. Sarà la prima edizione di questa competizione e soprattutto in alcune realtà come quella sudamericana c’è grande attesa.

Proprio per l’evento straordinario in programma nell’estate 2025, è stato deciso alla FIFA che il mercato potrà essere aperto in via straordinaria dal 1° al 10 giugno, non solo per i 32 club partecipanti ma per tutti. Questo significa che alcune squadre potranno rinforzarsi proprio prima dell’appuntamento iridato. La Roma dal canto suo potrebbe quindi vendere Paredes al Boca proprio in quella finestra. Come riportato su X dal giornalista argentino Luis Fregossi, infatti, il club della Bombonera vuole a tutti i costi il regista per il Mondiale e proverà a prenderlo o a gennaio o direttamente ad inizio estate. L’affare viene dato per certo, vedremo cosa ne penserà Ranieri.