Dall’Inter alla Juve: nuovo bomber in prestito dopo l’infortunio

Dopo l’ultimo turno di campionato, per Inter e Juventus è arrivato un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Nell’ultimo weekend di campionato sono successe tante cose. Basti pensare solo all’esonero di Paulo Fonseca dopo il pari del suo Milan contro la Roma.

In vetta, invece, l’Atalanta si è fatta raggiungere dal Napoli di Antonio Conte. L’Inter, che deve recuperare ancora il match contro la Fiorentina, è al momento terza. La Juventus di Thiago Motta, invece, non riesce ad uscire dalla sindrome dei pareggi.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha pareggiato per 1-1 all’Allianz Stadium contro la Fiorentina dell’ex Raffaele Palladino. Tuttavia, in attesa anche della Final Four di Supercoppa italiana dei prossimi giorni, si sa che questi sono giorni molto caldi anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un importante aggiornamento che riguarda ben tre big del nostro campionato: Inter, Juve e Milan.

Calciomercato, Kolo Muani può andare in prestito all’Arsenal: beffate Inter, Milan e Juve

Come scritto sul proprio profilo ufficiale da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Arsenal vuole Kolo Muani. Dopo l’infortunio di Bukayo Saka, che resterà fermo ai box per un paio di messi, ai ‘Gunners’ è stata offerta l’occasione di prendere in prestito a gennaio l’attaccante francese.

Questa, ovviamente, è una brutta notizia per Inter, Juve e Milan. L’inserimento dell’Arsenal, infatti, mette a davvero rischio la possibilità di prendere il centravanti del PSG.