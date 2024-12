De Rossi bis, annuncio UFFICIALE: “Me ne servono due”

Tapiro d’Oro a De Rossi: l’ex tecnico della Roma è stato intercettato da Valerio Staffelli che gli ha consegnato anche un corno portafortuna. E sul futuro alla Lazio…

Esonerato a settembre dalla Roma, Daniele De Rossi ha ancora un contratto per altri due anni e mezzo con il club giallorosso. Nemmeno dopo l’addio di Juric è stato richiamato, i Friedkin come sappiamo hanno deciso di affidarsi a Claudio Ranieri. E per il momento, visto il cambio di marcia che c’è stato, sembra che finalmente gli americani hanno fatto la scelta giusta.

Poi, Sir Claudio, si metterà dietro la scrivania, alla ricerca insieme a Ghisolfi e alla proprietà, del nuovo allenatore. E magari si potrebbe parlare anche di De Rossi, anche se appare difficile che DDR possa rientrare, al momento, a Trigoria. Ed è anche per questo che Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro d’Oro – il secondo per DDR – all’ex tecnico della Roma.

De Rossi bis: ecco le parole sul futuro

Staffelli ha chiesto a De Rossi se ha avuto dei contrasti con i senatori della squadra: “I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato… In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore” ha confermato.

E poi: “E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto” ha detto DDR quando è stato chiamato in causa sul momento delicato della Roma. E poi a domanda su un eventuale futuro, un giorno, sulla panchina della Lazio, De Rossi si è vestito di nuovo di giallorosso: “Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due…”. Sì, perché oltre al Tapiro, Staffelli ha donato a De Rossi anche un corno portafortuna per la sua carriera. Il servizio andrà in onda questa sera.