Scatta la clausola da 10 milioni: vendetta Roma in Serie A

Calciomercato Roma, scatta la clausola da 10 milioni: vendetta dei giallorossi in Serie A. Ecco il colpo che potrebbe aggiustare la difesa

Ci siamo, ormai gennaio è lì, dietro l’angolo. E con sé non porta soltanto il nuovo anno, ma anche la possibilità per la Roma di aggiustare una squadra che, visti i risultati ottenuti fino al momento, non è stata costruita benissimo.

Ranieri ha delle priorità: intanto prendere un esterno destro che possa essere utilizzato al posto di Celik; un vice Dovbyk – con Shomurodov che potrebbe essere ceduto, c’è anche il Cagliari, di nuovo, a quanto pare sull’uzbeko – e magari anche un altro difensore centrale, che si possa adattarsi a giocare pure sulle corsie esterne. In questo senso, occhio, anche, alla possibilità di un addio di Hermoso, che come sappiamo potrebbe tornare in Spagna dopo soli sei mesi nella Capitale. Detto questo, secondo le informazioni che sono state riportate da Relevo, la Roma sta cercando un giocatore spagnolo, 23 anni, che sembra avere le caratteristiche giuste per entrare a Trigoria.

Calciomercato Roma, occhi su Marmol

Il profilo, a quanto riportato da Relevo, è quello di Mika Marmol del Las Palmas. Il sito spagnolo sottolinea come non ci siano al momento delle trattative con il Siviglia e i due club interessati alla situazione sono italiani: la Roma, appunto, ma anche il Como di Cesc Fabregas.

Marmol ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 ma ha la possibilità di partire con il pagamento di una clausola che dovrebbe essere di 10 milioni di euro. Una bella cifra, sicuramente, ma per cercare di stare tranquilli in una zona del campo nella quale da troppo tempo manca un giocatore importante, è una somma che deve essere per forza di cose investita. Non è detto, comunque, che possa partire a gennaio: ma la situazione non è del tutto da escludere. La Roma, in poche parole, sta tenendo gli occhi aperti.