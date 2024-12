Botto Juventus, bye bye Inter: sì al prestito con obbligo di riscatto

In attesa della prossima Final Four della Supercoppa italiana, di fatto, per Juve ed Inter sono arrivate delle importanti novità di calciomercato.

La Juventus di Thiago Motta, di fatto, non riesce ad uscire dalla sindrome della pareggite. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato anche domenica scorsa contro la Fiorentina.

Il match dell’Allianz Stadium tra la ‘Vecchia Signora’ e la squadra viola, infatti è terminato con il risultato di 2-2. Dopo questo pareggio, di fatto, la Juventus è stata bersagliata da tante critiche. Anche perché il team guidato da Thiago Motta sta vedendo allontanarsi sempre di più il vertice della classifica del campionato di Serie A..

I bianconeri, infatti, sono sesti a ben nove punti dalla vetta, dove ci sono Napoli ed Atalanta a pari punti. La Juventus è ora attesa dalla Final four della Supercoppa italiana, ma prima ci sono delle novità importanti di calciomercato che, tra l’altro, riguardano anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juve, Marco Asensio piace molto a Thiago Motta: sul giocatore c’è anche l’Inter

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Valentin Feuillete, giornalista di ‘footmercato’, la Juventus è sulle tracce di Marco Asensio del PSG. L’ex giocatore del Real Madrid piace molto a Thiago Motta e potrebbe arrivare in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus, dunque, è pronta a negoziare, visto che è vorrebbe offrire a Marco Asensio un contratto fino al 2026. Tuttavia, oltre a quello bianconero, sul giocatore spagnolo bisogna registrare l’interesse dell’Inter e di alcune squadre sia della Premier League che dello stesso campionato iberico: la Liga.