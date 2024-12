Calciomercato Roma, fuori uno: plusvalenza immediata

Calciomercato Roma, plusvalenza immediata per i giallorossi e contatti già avviati. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

Il rinnovo non ci sarà. Ma questa non è una novità in casa Roma. Se per El Shaarawy e per Paredes, le cose con l’avvento di Claudio Ranieri sono cambiate, non è stata la stessa cosa per un altro giocatore in scadenza che vede da vicino la partenza. Magari anche a gennaio, così i giallorossi non lo perderebbero a parametro zero.

Anzi, visto che è cresciuto nelle giovanili del club, parliamo di un elemento che potrebbe regalare una plusvalenza alla società. E sappiamo benissimo che far quadrare i conti non è facile. Detto questo, avrete capito che parliamo di Zalewski: l’esterno polacco è ai margini del progetto dal un po’ di tempo e il club ha cercato di cederlo la scorsa estate. Zalewski ha rifiutato le offerte turche ed è rimasto a Trigoria e, per un certo periodo, si è anche parlato di un possibile rinnovo. Niente da fare, almeno stando alle informazioni di Matteo Moretto. Che svela anche la possibilità di un’uscita anticipata del giocatore.

Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole Zalewski

“L’esterno polacco non rinnoverà con la Roma – scrive il giornalista sul proprio profilo X – e le parti sono alla ricerca di una soluzione per gennaio. Il club francese ha chiesto informazioni. Diverse squadre interessate per prenderlo gratis a giugno”. Il club francese in questione è il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che guarda con molto interesse al campionato italiano per rinforzare la propria squadra.

Dopo aver preso Rabiot in estate a zero dalla Juventus, anche Fagioli, sempre dei bianconeri, è entrato nel mirino del club francese. E adesso pure Zalewski. Davanti a un paio di milioni di euro, siamo sicuri, la Roma non farà sicuramente opposizione ad un’uscita. Meglio che perderlo a zero, ovviamente.