Calciomercato Roma, traffico in corsia: addio Zalewski e ritorno dall’ex

Calciomercato Roma. Nonostante il sempre più imminente derby, la società giallorossa pensa anche al mercato e alla possibile cessione del polacco.

La Supercoppa italiana appare come una fastidiosa distrazione dalle parti della capitale. Domenica 5 gennaio allo Stadio Olimpico, ore 20.45, andrà in scena il derby Roma-Lazio.

Pertanto tutto si ferma attorno al Tevere, nulla conta più della gara più importante dell’anno. La Lazio di Marco Baroni sta conducendo un campionato di alto livello. La Roma, ora di Claudio Ranieri, sta provando a risalire la classifica dal momento che l’attuale posizione non è certo in linea con le aspettative della proprietà americana. La stracittadina capitolina andrà a chiudere il girone di andata. E nel frattempo il mercato di gennaio avrà lanciato le sue prime indiscrezioni. Nessuno si salva dalle voci. Nemmeno la Roma con le sue possibili operazioni ‘dettate’ da Claudio Ranieri alle quali cercherà di assicurare una positiva conclusione il direttore sportivo Florent Ghisolfi.

E a quanto pare non sembrano mancare le direttive del tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma. Biraghi sceglie Bologna

E’ Marco Conterio, su tuttomercatoweb.com, ad illustrarci come la società giallorossa segua con attenzione l’evoluzione della vicenda riguardante un giocatore della Fiorentina sempre più in predicato di salutare a gennaio la Viola.

Cristiano Biraghi, classe 1992 difensore, nonché capitano, della Fiorentina, è da tempo scomparso dai radar di Raffale Palladino. La sua cessione a gennaio appare sempre più probabile. Sul difensore di Cernusco sul Naviglio, luogo natio di Gaetano Scirea, si sono posate le attenzioni di diversi club di Serie A. Napoli, Atalanta e Bologna. In Emilia Cristiano Biraghi ritroverebbe Vincenzo Italiano che lo ha avuto per tre stagioni a Firenze. Il difensore lombardo andrà in scadenza con la Fiorentina il prossimo 30 giugno e pertanto potrà essere acquistato a gennaio riconoscendo alla società di Rocco Commisso soltanto un indennizzo. Anche la Roma, però, è sul difensore viola. In caso di cessione di Nicola Zalewski all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ecco che la società giallorossa potrebbe decidere di virare sul 32enne difensore. Al momento siamo soltanto alle prime schermaglie.

Il calciomercato è appena iniziato. Per tutti.