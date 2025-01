Dani Olmo, Barcellona choc: prestito di sei mesi in Serie A

Dani Olmo in Serie A: choc Barcellona che libera il giocatore. Ecco come potrebbe arrivare in Italia. Dalla Juventus al Milan, lo scenario

Gennaio, per tantissime persone, è il momento dell’anno dei buoni propositi. Con l’avvento di altri 365 giorni c’è chi, inoltre, cerca di fare un bilancio. E a occhio i bilanci non sono la cosa migliore del Barcellona, che rischia di perdere Dani Olmo.

Arrivato dal Lipsia nel corso dell’estate del 2024, il centrocampista offensivo spagnolo è stato tesserato dai catalani grazie ad una deroga che gli ha permesso di scendere in campo in questa prima parte di stagione. Ma nel corso dei mesi successivi dentro il Barcellona, sotto l’aspetto economico, non è successo nulla di buono e quindi, al momento, il suo tesseramento come sappiamo è bloccato. E sul giocatore, che ha delle caratteristiche importanti, sono immediatamente piombate, annusando l’affare, le big della Premier e non solo, che potrebbero strappare il giocatore, in maniera definitiva, a Flick. Una situazione che appare clamorosa, ma occhio perché in Italia – almeno stando alle informazioni riportate da Alessandro Jacobone – ci potrebbero essere delle squadre interessate a Olmo andando incontro alle esigenze dei catalani.

Dani Olmo in A: la situazione

“Il Barcellona si trova costretto a fare delle scelte, con in mano tanta lama e poco manico, potrebbe aprire a delle soluzioni vantaggiose seppur momentanee. Ieri parlavo di un prestito – ovviamente è riferito a Olmo – come soluzione ponte. Il Milan monitora la situazione, ma non è solo. Juventus in primis”.

Le due big del nostro Paese starebbero insomma guardando alla possibilità di prendere Olmo per i prossimi sei mesi e poi rispedirlo al mittente senza nessuna possibilità di tenerlo il prossimo anno. Un colpo cotto e mangiato, una soluzione temporanea per cercare di raggiungere gli obiettivi quest’anno e poi cercare altre soluzioni. L’ex Lipsia sarebbe sicuramente un colpaccio grosso, anche senza futuro, perché non ce ne sarebbe. Ma per vincere qualcosa nell’immediato potrebbe aiutare, eccome. Ecco perché Milan e Juve ci stanno pensando.