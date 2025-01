La Roma mette la freccia: vendetta in Serie A

Il giovane talento, poco impiegato nel suo club, è stato messo nel mirino dal Ds giallorosso: concorrenza italiana ed estera

Titolare a 19 anni. Dopo aver letteralmente bruciato le tappe nel settore giovanile del club che, in modo lungimirante, era andato a pescarlo in Serie D, nel Gozzano, dove il giovane talento aveva deciso di ricominciare dopo esser stato scartato niente di meno che dalla Juve, nel cui vivaio aveva giocato fino all’età di 14 anni.

È una storia che ha molto da insegnare, quella del difensore classe 2004 di origini nigeriane. La sua parabola è la prova vivente di come, alla chiusura di una porta, possa corrispondere l’apertura di un cancello. Di una nuova carriera da protagonista in rapida ascesa nel calcio che conta.

Gettato nella mischia da Vincenzo Italiano nella scorsa stagione, Michael Kayode ha confermato quanto di buono si era detto sul suo conto. Strapotere fisico, vigoria atletica e tanta dedizione al lavoro hanno letteralmente fatto innamorare l’allora allenatore della Fiorentina, che gli ha affidato una maglia da titolare dopo poche gare della scorsa stagione.

Premiato miglior giocatore italiano Under 21 durante l’evento Golden Boy 2024 tenutosi nello scorso dicembre a Torino, il nativo di Borgomanero ha raccolto i frutti di quanto seminato nella scorsa annata. Già, perché in quella attuale la concorrenza nel ruolo lo ha costretto spesso alla panchina. Solo 124 i minuti in campo con la maglia della Fiorentina in campionato dopo 18 giornate (17 quelle effettivamente giocate dalla compagine viola finora). La logica conclusione di questo stato di cose è che il calciatore, già corteggiato dall’Inter nella scorsa estate, è di fatto diventato non incedibile.

Kayode, vendetta Roma: l’affondo di Ghisolfi

Arrivato ad avere una valutazione nominale di ben 25 milioni nello scorso giugno, il calciatore ora potrebbe andar via per molto meno. È bene sottolineare che la società di Rocco Commisso non vorrebbe necessariamente privarsi del nazionale Under 21, sebbene possa ritenere utile anche al proprio tornaconto darlo via in prestito in una realtà che possa garantirgli un minutaggio maggiore.

Tra le squadre maggiormente interessate a Kayode c’è anche la Roma, che però deve guardarsi dalla concorrenza interna – rappresentata da Como e Parma – e da quella estera, incarnata dai sondaggi esplorativi di Brentford e Brighton.

🟣 Michael Kayode in uscita dalla #Fiorentina 🇮🇹 In Serie A è stato richiesto da #Parma, #Como e anche dalla #Roma che cerca un giocatore nel ruolo. Kayode tra i tre in shortlist per i giallorossi 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 In Premier ci sono #Brentford e #Brighton pic.twitter.com/iYQOdz5bs8 — Marco Conterio (@marcoconterio) January 2, 2025

Secondo l’esperto di mercato Marco Conterio, il giovane terzino è nella ristretta lista di mercato del Ds giallorosso Ghisolfi per il ruolo di laterale destro. Una necessità assoluta per Claudio Ranieri, alle prese con le incertezze di Celik e con l’ancora acerbo Abdulhamid.