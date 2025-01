Zirkzee firma in Serie A? Accordo col sostituto

Zirkzee firma in Serie A? C’è già l’accordo con il sostituto. Nonostante la voglia del giocatore, il destino sembra essere segnato

Zirkzee ha oggettivamente iniziato male la sua stagione in Premier League. Ma nonostante questo, almeno quanto si raccontata questa mattina, vorrebbe rimanere allo United per dimostrare il proprio valore. La cura Amorim non ha dato per il momento i suoi frutti, né per le sue prestazioni e nemmeno in quelle della squadra.

Ma la volontà, a volte, si scontra con quelli che sono gli interesse societari: secondo quanto scritto da caughtoffside, infatti, il Manchester United per risollevare o quantomeno cercare di farlo, le sorti della propria annata, ha deciso di andare a prendere un attaccante in Premier League. Conoscendo le difficoltà che ci sono per arrivare a Gyokeres, che comunque rimane nel mirino, il club inglese vuole Cunha, centravanti brasiliano, entrato anche nel mirino del Napoli e del Milan. Ma non nell’immediato, almeno per quanto riguarda gli azzurri, che non hanno posti per gli extracomunitari. Certo, con l’interesse dello United è davvero dura per le italiane.

Zirkzee alla Juventus: la pista è aperta

Detto questo, lo scenario è assolutamente da tenere in considerazione se rimaniamo concentrati sul futuro di Zirkzee: nonostante la sua voglia di rimanere, lo United con questa mossa gli ha fatto capire che di possibilità non ce ne stanno. Deve trovarsi un’altra sistemazione e la Juventus, come sappiamo, è una delle squadre maggiormente interessate al calciatore olandese.

La differenza la potrebbe fare Thiago Motta, che ha guidato lo scorso anno Zirkzee al Bologna e lo ha fatto esplodere. Magari anche per il tecnico della Juventus potrebbe essere un’ulteriore prova di mettere in mostra le sue qualità con un elemento del genere. E sappiamo pure che il rapporto tra i due ottimo. Insomma, la pista Zirkzee rimane clamorosamente aperta. E occhio che tutto questo potrebbe diventare realtà.